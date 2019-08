Forlan : "L'égocentrique Ronaldo n'était pas le digne successeur de Beckham"

L'ancien attaquant des Red Devils n'a pas trop aimé l'attitude du Portugais lors de ses premières années à Manchester.

Cristiano Ronaldo se montrait narcissique dans le vestiaire de et "a toujours voulu être près d'un miroir", selon la légende uruguayenne et son ex-coéquipier Diego Forlan. En outre, le joueur de 40 ans a déclaré que les Portugais était bien moins admirable sur le plan humain que le joueur dont il a hérité du maillot numéro sept, en l'occurrence David Beckham.

L’attaquant de la , Ronaldo, a passé six saisons avec les Red Devils entre 2003 et 2009, où il s’est imposé comme le meilleur joueur du club sous Sir Alex Ferguson. Il s’est ensuite tourné vers le , où il est resté pendant quasiment une décennie, avant de rejoindre les ténors de la il ya un an, avec lequels il a remporté le Scudetto dès sa première saison.

Cependant, l'ancien avant-centre de United, Forlan, a gardé une impression peu favorable de l'attitude du joueur de 34 ans en dehors du terrain, malgré ses nombreux succès à Old Trafford. "Ronaldo était centré sur soi-même dans le vestiaire, pas comme Beckham", a-t-il confié au quotidien Mirror. "Cristiano a toujours voulu être près d'un miroir. Il passait toutes ses journées à se regarder dans le miroir."

Les deux hommes ont brièvement joué ensemble lors de la dernière saison de Forlan avec le club, avant que celui-ci ne file à à l’été 2004, après avoir remporté la avec le club.

Ronaldo a contribué, de son côté, à la conquête de trois autres titres nationaux pendant son séjour, ainsi que la en 2007-08 contre le principal rival national, .

"Beckham et Ferguson ont failli se battre"

Forlan, qui a annoncé sa retraite du football plus tôt ce mois-ci plus d'un an après avoir quitté son dernier club, Kitchee, dans la Premier League de Hong Kong, a également expliqué le rôle joué par le précurseur de Ronaldo, Beckham, dans le tristement célèbre "traitement des sèche-cheveux" entre le milieu offensif anglais et Ferguson en 2003.

Après une défaite face à en Coupe d' , l'entraîneur a botté une chaussure dans le vestiaire qui a touché le milieu de terrain en lui fronçant le sourcil. Beckham a par la suite été vendu à Madrid quelques mois plus tard. "Dans le vestiaire, Ferguson et Beckham ont commencé à s’insulter, se souvient Forlan. Chaque insulte était pire que la précédente et les deux hommes voulaient avoir le dernier mot. Ensuite, Ferguson est parti et il semblait que la discussion était terminée, mais ensuite Beckham a dit autre chose. Le manager s'est retourné et a vu une chaussure posée devant lui et il l'a frappée du pied. Nous avons tous vu du sang et on s'est dit "non, ce n'est pas arrivé". Peu de temps après, ils s'apprêtaient à se battre. C'est à ce moment que Roy Keane et Van Nistelrooy sont intervenus pour les séparer. "