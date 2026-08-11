Diego Forlan, le nouveau sélectionneur de l'Uruguay, s'est dit prêt à rappeler l'attaquant chevronné Luis Suarez au sein de la « Celeste », une décision qui pourrait marquer un retour retentissant de l'international après son écartement controversé de la Coupe du monde 2026 organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Lors de la conférence de presse de présentation en tant qu'entraîneur de la sélection uruguayenne, en remplacement de l'Argentin Marcelo Bielsa, Forlan a déclaré : « J'ai une grande estime pour lui. S'il est disponible pour jouer avec nous, pourquoi pas ? Personne ne peut remettre en question ses qualités. »

Suarez avait été absent de la liste de la sélection uruguayenne lors de la dernière compétition, sur décision de Bielsa, qui a quitté l'équipe après l'échec retentissant d'une élimination dès le premier tour, une déception que la rue footballistique uruguayenne n'avait pas anticipée.

Forlan a ajouté : « Nous avons de nombreux joueurs capables de marquer des buts. Le problème n'est pas de marquer et ce n'est pas ce qui me préoccupe. Nous avons de grands joueurs sur le plan offensif », laissant entendre que le retour de Suarez ne viserait pas tant à combler un vide offensif qu'à constituer un apport qualitatif pour l'équipe.

Au sujet de ce qu'il peut apporter à la sélection dans sa nouvelle mission, Forlan a affirmé : « J'ai confiance dans le fait de pouvoir transmettre l'expérience que j'ai accumulée. Entraîner est un métier que j'apprécie beaucoup », soulignant que sa longue expérience en tant qu'international constituera un atout important dans la conduite de la génération actuelle.

Le nouvel entraîneur a dévoilé ses plans doubles avec la sélection, déclarant : « Pour la sélection des moins de 20 ans, j'aime les faire progresser, et pour l'équipe première, il y aura des matches en mars et j'ai l'honneur de les entraîner et de leur apporter ma grande expérience », laissant entendre que sa mission consistera à bâtir l'avenir de la sélection uruguayenne à court et à long terme.