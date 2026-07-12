Selon un article de presse paru ce dimanche, Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain de l’équipe de France, a clarifié sa situation avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, mardi prochain.

Le milieu de terrain avait déclaré forfait pour les huitièmes de finale face au Paraguay puis pour le quart contre le Maroc en raison d’une lésion au ligament collatéral.

Il devrait donc retrouver sa place dans le onze de départ de Didier Deschamps pour la demi-finale face à l’Espagne.

Selon le journal « L'Équipe », le milieu de terrain du Real Madrid a pris part intégralement à la séance d'entraînement de ce dimanche, un indicateur supplémentaire de sa présence au coup d'envoi de cette affiche très attendue.

Malgré ses excellentes performances contre le Paraguay et le Maroc, Mano Koné devrait retrouver le banc des remplaçants.

Pour le reste, le onze de départ de Deschamps devrait rester inchangé par rapport à celui qui a dominé les Lions de l’Atlas, Désiré Doué étant une nouvelle fois préféré à Bradley Barcola.