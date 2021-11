Footballeurs arrêtés par la police au Gabon : Ndong refuse de jouer pour les soutenir

Le football gabonais vient de vivre des heures sombres. Mercredi, à Bongoville, en marge du rassemblement de l'équipe nationale gabonaise qui prépare ses matches éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (contre la Lybie le 12 novembre et l'Egypte le 16 novembre), le footballeur Stéphane N'Guéma (ancien joueur du Stade Rennais) a été arrêté par la gendarmerie de Bongoville en compagnie de quatre autres représentants de l'ANFPG (l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon).

Ils protestaient contre l'arrêt du championnat du Gabon depuis deux saisons (à cause de la Covid-19) et appelaient à sa reprise.

Le message fort de Ndong

Si les cinq membres de l'ANFPG ont été remis en liberté jeudi soir, ces arrestations ont énormément choqué les joueurs internationaux du Gabon.

Parmi eux, Didier Ndong qui a publié un long message sur Instagram expliquant qu'il renonçait à jouer pour les Panthères du Gabon afin de soutenir N'Guéma et l'ANFPG : « La notion de solidarité est celle qui m'habite le plus. Loin d'être un hypocrite, je ne serais pas à Franceville pour la simple et bonne raison qu'en aucun cas je ne tolère les arrestations de Stéphane Nguema et d'autres anciens joueurs internationaux.

Pour avoir milité pour le retour du championnat local, Stéphane Nguema a été lâchement arrêté. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, en plus de ça, ils l'ont gardé toute la nuit dans un poste de gendarmerie du Haut-Ogooué. Pour moi c'est inadmissible, Stéphane a porté haut les couleurs du Gabon, il est un exemple pour moi, mieux une fierté nationale.

Il a tout mon soutien. Pour marquer ce soutien, j'ai refusé de monter dans l'avion qui mène à Franceville. Je suis comme ça, je suis entier, je suis Ibrahim Ndong et je soutiens Stéphane Nguema et la reprise du Championnat National. »

Le message énigmatique de Lemina

Coéquipier de Ndong, Mario Lemina a répondu de manière énigmatique à son équipier : « Bravo. Du coup, tu joues demain ? Au moins supporte nous, nous les hyprocrites stp ». Lemina a ensuite ajouté : « On est vraiment navré de ce qui s'est passé pour nos anciens internationaux, car à ce niveau-là nous ne sommes pas maîtres de la situation. Le problème qu'eux cherchent à traiter depuis plusieurs années est bien plus profond que ce que vous croyez, et moi-même je les soutiens dans cette cause, comme tous les joueurs présents. Mais ce qui n'est pas bien dans cette histoire, c'est de jouer de cette situation grave qui touche le pays. »

Quant à la star des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, elle comprend la situation mais estime qu'il est important que la sélection gabonaise puisse se préparer dans les meilleures conditions : « On n'est pas du tout dans l'indifférence par rapport à cette situation. On espère tous que le championnat gabonais reprenne, on est tristes par rapport à cela. Après, en ce qui concerne les ex-coéquipiers, ils ont été joueurs, ils savent très bien combien c'est important de bien se préparer. On a souvent eu des problèmes les années passées avant les matches… Ils ont fait ce déplacement, ils auraient pu attendre la fin du match quand on sait à quel point cette rencontre est importante pour la qualification. Je n'aime pas polémiquer, j'espère juste que la situation va se régler. »