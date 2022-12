Football, sports automobiles et chanson... le touche-à-tout Grégory Bakian sort son premier album

Le chanteur, qui côtoie depuis de nombreuses années le monde du football, sort son premier album et se dévoile sur la scène du Casino de Paris.

Le football, les sports automobiles et la musique. La trajectoire de Grégory Bakian ressemble à celle d’un touche à tout. Passé par les catégories jeunes de l’OGC Nice et proche d’intégrer le centre de formation de l’OM, ce Marseillais de naissance sort son premier single avant de se produire sur la scène du Casino de Paris, ce lundi.





Comment le garçon de 36 ans, adoubé par Charles Aznavour, a-t-il traversé les mondes si différents, et parfois connectés, du ballon rond, des sports mécaniques et de la chanson ? Pour le comprendre, il faut se déplacer dans le Sud. A Bandol d’abord, où Bakian touche ses premiers ballons à l’âge de 5 ans au poste de gardien de but.

Des détections à l'Olympique de Marseille



« Il fallait un grain de folie pour occuper ce poste-là, se souvient-il. Ce grain de folie que j’ai retrouvé par la suite et que j’ai pu mettre en pratique dans le sport automobile en compétition ou dans mon métier d’artiste en montant sur des scènes devant des milliers de personnes. »

Cette passion du foot, elle, s’intensifie. 7 ans de pratique en club qui le mène jusqu’à l’équipe U13 de l’OGCN, avant des détections pour intégrer le centre de formation de l’Olympique de Marseille et une étape par Toulon en U17. Voilà pour la partie terrain.

Ce lien avec le football, le chanteur l’entretien sous plusieurs formes, d’abord en continuant à suivre les matchs et à s’intéresser aux aspects tactiques et mentaux de la discipline mais aussi via son ami Emmanuel Petit, qui a investi dans son label musical il y a plusieurs années.





Après le football, il y a ensuite eu cette passion pour les sports mécaniques. 4 années de karting avec des courses, des titres, des qualifications et des adversaires prestigieux comme Jean-Eric Vergne, Sébastien Grosjean, Sebastian Vettel, Charles Pic et son ami d’enfance Jules Bianchi, décédé en 2015, avec qui il a démarré à l’école du karting en 1994 à Antibes.





« Je n’ai pas pu continuer pour des raisons financières. Il ne faut pas être riche, ce n’est pas le mot qui convient mais plutôt très très très riche pour faire des sports auto, affirme-t-il. Un plan de carrière coûte plusieurs millions d’euros et ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent se le permettre. » Heureusement, il y a eu la musique pour rebondir.



Notre-Dame de Paris et Graines de star



Le coup de foudre s’opère grâce à une comédie musicale que la maman de Grégory Bakian écoute en boucle à la maison : « Notre-Dame de Paris ». Après avoir chanté dans des réceptions familiales, son meilleur ami Jonathan Wisniewski (rugbyman et deux fois meilleur réalisateur du Top 14) l’inscrit au casting de l’émission « Graines de star » diffusée sur M6 et remportée à l’applaudimètre et à l’unanimité du jury. Il a alors 17 ans, vit ses premiers frissons sur scène et chante « Le Temps des cathédrales ».





Entre pop anglo-saxone et variété française ou internationale, ses inspirations sont multiples, de Coldplay à Imagine Dragons en passant par Luciano Pavarotti, Daniel Lévy, Jacques Brel ou Charles Aznavour qui lui a d’ailleurs offert un titre en 2014, intitulé « L’Adolescence ».





Huit ans plus tard, Bakian interprète les trois premiers titres de son premier album qui sortira au printemps 2023. Il y aborde notamment les dérives du monde de l’influence et des réseaux sociaux, dans un single nommé « Le Premier » ou encore la résilience dans une autre chanson (« Tout emporter ») et la culture du zapping dans les relations amoureuses.