« Football : Luuk de Jong regagne les Pays-Bas pour raisons personnelles graves »

Luuk de Jong quittera le FC Porto en fin de saison. Selon le site portugais spécialisé dans les transferts Zerozero, l’attaquant de 35 ans, qui traverse une situation personnelle délicate, rentrera à Eindhoven. Son contrat, qui expire au Portugal, ne sera pas prolongé.

L’été dernier, son arrivée à Porto avait surpris, car il était venu apporter son expérience pour concurrencer Samu Aghehowa. Les deux parties pouvaient initialement prolonger leur collaboration d’une saison, mais cette option n’a pas été exercée.

Selon le média portugais, la grave maladie d’un proche aux Pays-Bas a été décisive dans la décision de l’ancien international néerlandais, qui souhaite se rapprocher de sa famille pour lui apporter son soutien.

À ces raisons s’ajoute sa convalescence suite à une grave blessure au genou : en décembre, il a subi une intervention sur le ligament croisé du genou gauche, après déjà plusieurs mois d’arrêt plus tôt dans la saison.

Ces pépins physiques ont largement éclipsé son passage au club. Francesco Farioli voyait en lui l’attaquant expérimenté idéal pour alterner avec Samu Aghehowa, mais les blessures ont empêché ce projet de se concrétiser.

Malgré un début de saison prometteur, ponctué notamment d’un but décisif sur la pelouse du Sporting CP et d’une performance qualifiée de « masterclass » par Farioli après la victoire contre Casa Pia, l’aventure portugaise de l’ancien international néerlandais s’achève donc prématurément.

Peu après, la malchance a de nouveau frappé lors d’un match amical contre Lourosa. Fin août, De Jong s’est gravement blessé au genou et a dû rester sur la touche pendant trois mois. À peine revenu en novembre, l’attaquant a connu un nouveau coup dur : il a déchiré son ligament croisé. Sa saison était alors terminée.