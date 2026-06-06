L'équipe nationale iranienne sera soumise à des restrictions de déplacement exceptionnelles durant la Coupe du monde. Selon l'ambassadeur iranien au Mexique, la délégation ne pourra entrer aux États-Unis que pour une durée strictement limitée aux matchs et devra repartir immédiatement après chaque rencontre.

En raison des tensions persistantes au Moyen-Orient, la sélection a décidé de rester au Mexique pendant toute la durée de la Coupe du monde. Initialement, elle devait effectuer un stage d’entraînement en Arizona, mais ce plan a été annulé. L’équipe est attendue au Mexique dimanche.

Concrètement, les joueurs et le staff pourront entrer aux États-Unis le matin des matchs, puis devront regagner immédiatement le Mexique. L’équipe n’aura donc pas de camp de base permanent sur le sol américain durant la compétition.

Outre ces contraintes logistiques, la délégation iranienne a dû affronter l’incertitude liée aux visas : pendant plusieurs semaines, rien n’indiquait que l’ensemble du groupe obtiendrait l’autorisation d’entrer aux États-Unis pour ses matchs de Coupe du monde.

Vendredi, la Fédération a confirmé que l’ensemble des joueurs disposait d’un visa valide, garantissant ainsi la présence de l’équipe pour ses matchs de groupe sur sol américain.

Toutefois, douze membres du staff, dont le manager, des représentants du ministère des Affaires étrangères et l’attaché de presse, n’ont pas encore obtenu leurs visas.

Ils accompagneront tout de même la délégation à Tijuana, depuis laquelle ils espèrent déposer une nouvelle demande pour entrer aux États-Unis.

L’Iran débutera la Coupe du monde le 15 juin par un match de groupe contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, avant d’affronter la Belgique le 21 juin, toujours à L.A., puis l’Égypte le 26 juin à Seattle.