Football Leaks, encore de l'évasion fiscale pour Messi ?

Le clan Messi aurait contourné le paiement d'une partie des impôts sur le revenu du joueur du Barça selon Football Leaks.

Football leaks frappe de nouveau et c'est encore Leo Messi qui en est la cible. De nouvelles révélations viennent de tomber et s'appuient sur de nouveaux documents, dévoilés par ailleurs par Mediapart, et portent sur une nouvelle affaire d'évitement fiscal présumé de la part du joueur et de son entourage.

Le fisc espagnol aurait ainsi situé « une nouvelle manoeuvre d'évitement fiscal du clan Messi ». La société britannique Sidefloor, bien connue des services fiscaux espagnols, aurait été sollicitée pour cette nouvelle manipulation financière présumée.

C'est ce qu'on peut lire dans les pages de l'ouvrage Football Leaks 2 - Nouvelles révélations sur le monde du football professionnel, publié le 9 septembre dernier par les journalistes du journal allemand Der Spiegel Rafael Buschmann et Michael Wilzinger.

Pour rappel, il y a trois ans, le tribunal de Barcelone avait condamné Lionel et son père et agent Jorge Messi à 21 mois de prison et à une amende de 3,7 millions d'euros pour avoir fraudé le fisc à hauteur de 4,16 millions liés aux droits à l'image du joueur entre 2007 et 2009.