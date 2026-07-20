Football 1 – Hooligans 0 : l’Argentine est-elle devenue l’équipe la plus détestée au monde ?

Le comportement violent et antisportif des joueurs de l’équipe d’Argentine, battue 1-0 en prolongation par l’Espagne dimanche en finale de la Coupe du monde 2026, a provoqué une vague d’indignation dans les médias internationaux. La chaîne française RMC a même posé la question choc : « L’Argentine est-elle devenue l’équipe la plus détestée au monde ? ».

Dans un reportage détaillé, la chaîne s’est dite stupéfaite par la manière extrêmement déplacée et violente dont les joueurs argentins ont réagi à leur défaite en finale. Le monde du football, déjà surpris par l’indulgence dont les arbitres avaient fait preuve à leur égard tout au long du tournoi malgré leur jeu rude et agressif, a été une nouvelle fois choqué.

Dès le coup de sifflet final, Nahuel Molina a asséné un coup de poing injustifié à Rodri au niveau de la poitrine alors que le milieu espagnol se dirigeait vers ses supporters pour célébrer, Leandro Paredes est alors intervenu pour frapper Éric García et Javi, aidé par Tiago Almada, tandis que Roberto Ayala, membre du staff technique argentin, giflait Dani Olmo et que Nicolás Otamendi insultait Rodri.

S’en est suivi un geste encore plus contestable : l’ensemble de la délégation argentine a tourné le dos au cortège de remise du trophée à l’Espagne, préférant saluer ses propres supporters, une attitude qualifiée de « pathétique » et de « regrettable » par la presse internationale.

Dans un extrait largement diffusé, l’émission espagnole « El Chiringuito » a dénoncé l’image « lamentable » renvoyée par l’Argentine, qu’un de ses journalistes a qualifiée de « regrettable », affirmant : «Ils se sont ridiculisés», un constat partagé par la plupart des journaux espagnols et par l’opinion publique mondiale.

En Italie, « La Gazzetta dello Sport » a dénoncé le comportement « honteux » de Leandro Paredes après sa « bagarre dans un bar », tandis que l’Angleterre, éliminée 2-1 en demi-finale, a poussé le bouchon encore plus loin : le « Daily Telegraph » a titré : «L’Espagne remporte la Coupe du monde grâce à la victoire du football sur la honte de l’Argentine», ajoutant : «Football 1, déviants 0».

De son côté, le quotidien britannique The Times a estimé que « le style espagnol a triomphé de la folie argentine », une analyse qui traduit le climat de défiance ayant entouré les champions du monde 2022 ces dernières semaines, sur fond de théories du complot évoquant une prétendue manipulation de la FIFA.

L’indulgence des arbitres à l’égard des pratiques viriles – voire excessives – des coéquipiers de Lionel Messi a exaspéré les observateurs, notamment après les nombreuses fautes non sanctionnées lors de la demi-finale face à l’Angleterre, nourrissant un sentiment de rejet envers les hommes de Lionel Scaloni. un sélectionneur souvent plus calme et posé que certains de ses joueurs.

Cette « haine viscérale » n’a pas échappé à la presse argentine, que le journal « Página/12 » a vivement dénoncée dans un article d’analyse publié deux jours avant la finale : « Ils ont découvert l’Argentine il y a trois jours, et pourtant ils nous considèrent comme le pire pays du monde. Attention : l’algorithme les récompense pour leur haine. »

Le quotidien a ajouté : « Pendant la Coupe du monde, des millions d’internautes se sont rués sur les plateformes en ligne pour soutenir les nations les plus impérialistes et génocidaires qu’on puisse imaginer, juste pour que l’Argentine ne gagne pas, y compris d’anciennes colonies. Voilà le témoignage de ce marécage de haine artificielle contre l’Argentine. »

Le journaliste conclut : « Des milliers de vidéos, des millions de vues, de tweets et de commentaires ont formé un véritable marécage où des internautes du monde entier se retrouvent, unis par une même conviction : l’Argentine est un pays malfaisant et raciste que toute personne sensée déteste, comme l’a montré le match contre l’Angleterre. »