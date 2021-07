Foot à 8 : Totti marque contre la Roma puis perd contre la Lazio

En Coupe d'Italie de foot à 8, le Totti SC a battu la Roma en demi-finale avant de perdre la finale contre la Lazio.

Francesco Totti qui a passé toute sa carrière à l'AS Roma (1993-2017) continue à caresser la balle dans des compétitions de football à 8 avec le club qu'il a créé, le Totti Sporting Club.

Totti buteur contre la Roma…

Son club vient d'ailleurs de participer à la Coupe d'Italie et, hasard du tirage au sort, Francesco Totti a fait face à la Roma en demi-finale, le 14 juillet. Résultat : une victoire 5-0 contre la Roma avec un but de… Totti ! Non, vous ne rêvez pas, Totti a bel et bien marqué contre son club de cœur.

Le but de Totti contre la Roma (à partir de 3 minutes et 5 secondes)

Totti battu par la Lazio

Et vendredi soir, pour la finale, c'est une autre vieille connaissance que le club de Totti a affronté : la Lazio. Mais pour Francesco Totti, cette finale ne s'est pas déroulée de la meilleure des façons. Après un score de parité dans le temps réglementaire (2-2), les équipes ont eu recours aux tirs au but pour se départager. A 5-5, Totti a manqué sa tentative, en plaçant le ballon hors du cadre avant de voir Mirko De Francesco réussir la sienne.

La #Lazio calcio a 8 vince la Coppa Italia. Decisiva la realizzazione di De Francesco dopo l’errore di #Totti pic.twitter.com/Kc3n4Hs1gh — Andrea Iustulin (@iuiu87) July 16, 2021

De quoi raviver de mauvais souvenirs pour Totti puisqu'avec la Roma, il avait perdu la finale de la Coupe d'Italie contre la Lazio en 2013... Quant à la Lazio, cette saison de football à 8 est un véritable triomphe puisqu'ils réalisent le triplé championnat, coupe, supercoupe ! Pour le plus grand regret de Totti…