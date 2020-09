Font appelle à la démission de Bartomeu : "Messi peut signer ailleurs à partir de janvier et a besoin de garanties"

L'un des candidats à la présidence du Barça souhaite que le conseil d'administration actuel passe la main pour ouvrir un nouveau chapitre au Camp Nou.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font, a appelé à la démission immédiate de Josep Maria Bartomeu afin que Lionel Messi puisse se voir offrir les "garanties" qui l'empêcheront d'entamer des négociations avec d'autres clubs à partir du 1er janvier, afin de signer à la destination de son choix à l'été 2021. La superstar argentine a déclaré dans une interview exclusive mondiale à Goal qu'il resterait au Camp Nou pour la campagne 2020-21.

Les projets de pousser pour un départ cet été ont été mis de côté par le sextuple Ballon d'Or. Ce dernier n'étant pas prêt à ouvrir une bataille juridique avec le Barça qui réclame qu'un club paye la clause libératoire de 700 millions d'euros pour laisser partir son numéro 10. Il est cependant entré dans les 12 derniers mois de son contrat actuel et sera libre de parler avec des prétendants autre que le Barça à partir du début de l'année 2021.

Alors que Victor Font est ravi de voir la superstar du Barça rester pour l'instant, la peur d'un départ l'été prochain continue de peser lourd sur le géant catalan. Lionel Messi est devenu déçu par la vie au Barça sous le régime de Josep Bartomeu et les demandes de démission de ce dernier ne cessent de prendre de l'ampleur.

Plus d'équipes

"Des élections au plus vite"

Il a été révélé que les élections, pour la présidence du , seraient reportées à mars 2021, mais Victor Font dit qu'il est peut-être trop tard pour réparer les torts du passé récent et souhaite que la porte soit ouverte à un nouveau conseil d'administration le plus vite possible, pour ouvrir un nouveau chapitre du club et essayer de négocier au mieux les opportunités se présentant. Font a déclaré à Sport "qu'un projet avec un maximum de possibilités de gagner des titres devrait être présenté, avec des personnes compétentes dans l'équipe technique et le conseil d'administration".

"Le prochain projet devrait commencer dès que possible. Leo Messi peut négocier à partir de janvier avec un autre club et il est nécessaire que Messi croie en des garanties pour l'avenir avant d'être libre. Le conseil devrait démissionner et lancer les élections aussi vite que possible. Dans les mois à venir, il y aura des décisions importantes pour l'avenir du club et de Messi aussi. Si les élections ne sont pas avancées, il ne sera pas possible pour un nouveau président de faire ces choses", a ajouté Victor Font.

Lionel Messi était étroitement lié à et au avant de faire machine arrière concernant sa décision de quitter le FC Barcelone dès cet été. Nul doute que plusieurs clubs d'Europe et même en seront à l'affût et entreront en contact avec le numéro 10 du Barça dès le 1er janvier prochain afin de signer Lionel Messi sans payer la moindre indemnité de transfert à l'été 2021, à la fin de son contrat.