Selon les informations de Sky, Diomande s’est désormais également entendu avec le Real Madrid pour un transfert lors de la période actuelle. Il existerait ainsi un accord verbal sur un contrat jusqu’en 2031 chez les Merengue.

Auparavant, des informations avaient déjà fait état d’un accord entre le joueur de 19 ans et le PSG - là aussi, un contrat prêt à être signé jusqu’en 2031 existerait apparemment. Les Français ont donc longtemps été considérés comme les favoris pour un transfert, avant que le Real et, selon les informations en circulation, Manchester City n’entrent eux aussi dans la bataille.

Contrairement aux Blancos et aux Skyblues, le PSG n’aurait toutefois encore formulé aucune offre à Leipzig. Selon Sky, ManCity aurait signalé oralement aux Bulls sa volonté de mettre 100 millions d’euros sur la table pour Diomande, tandis que du côté des Madrilènes, il est question de 90 millions d’euros d’indemnité fixe plus dix millions d’euros de bonus.

Les deux offres seraient toutefois insuffisantes aux yeux du club de Bundesliga, puisque les Saxons auraient fixé un montant de transfert de 150 millions d’euros pour le joueur offensif.

Le RB Leipzig a déjà rejeté une offre de Liverpool

Reste à voir si l’un des trois clubs sera prêt à payer cette somme. Le PSG voudrait apparemment surenchérir sur les offres de la concurrence et faire tapis dans le dossier du joueur de 19 ans. En parallèle, le RB ne se satisfera très vraisemblablement pas d’un montant inférieur à la somme demandée.

Leipzig ne veut finalement pas laisser partir Diomande aussi facilement après seulement un an, et les Saxons auraient déjà rejeté une offre de Liverpool d’un montant total d’environ 100 millions d’euros - donc similaire à celles du Real et de City.

À Leipzig, Diomande est encore sous contrat jusqu’en 2030. Le RB aimerait sans doute proposer à l’Ivoirien un nouveau contrat avec un salaire revalorisé afin d’augmenter les chances de le conserver. L’été dernier, Leipzig avait versé 20 millions d’euros à CD Leganes, et Diomande a explosé dès sa première saison en Bundesliga.

Toutes compétitions confondues, il a inscrit 15 buts et délivré onze passes décisives en 46 apparitions. Lors de la Coupe du monde, Diomande a ensuite été titulaire avec la Côte d’Ivoire et a délivré une passe décisive en quatre matches de tournoi. Les Ivoiriens ont été éliminés en seizièmes de finale par la Norvège, s’inclinant de peu 2-1 face à Erling Haaland et ses coéquipiers.