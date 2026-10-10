L’Uruguayen n’était sur le terrain que depuis dix minutes après son entrée en jeu lorsqu’il a d’abord subtilisé le ballon à Luke Shaw avec un tacle en retard extrêmement limite, avant de l’envoyer peu après au sol d’un coup de tête au visage.

Tout était parti d’une violente poussée de Shaw dans le dos de Bentancur. S’en sont suivis un début de bagarre générale et une pluie de cartons.

L’arbitre central Stuart Atwell a expulsé Bentancur, une décision confirmée par le VAR Jarred Gillett au vu des images : « Il assène un coup de tête assez violent à Shaw - c’est un acte de brutalité. Il se relève, va vers Shaw et il y a ensuite un mouvement de la tête. »

Shaw n’a, lui, reçu qu’un carton jaune pour avoir violemment poussé Bentancur au sol, furieux après le tacle précédent.

Quel est le jugement des experts Gary Neville et Chris Waddle ?

La décision n’a pas fait l’unanimité. Consultant télé, Chris Waddle, ancien joueur de Tottenham, a réclamé un rouge pour Shaw. « Luke Shaw a dépassé la limite sur cette action et il se tient en quelque sorte la tête comme s’il avait reçu un coup de tête », a déclaré l’ancien international anglais, sélectionné à 62 reprises. « Si Rodrigo Bentancur prend un carton rouge pour ça, alors Luke Shaw devrait aussi le prendre. »

Gary Neville, lui, a mis l’accent sur le comportement de Bentancur. Toute la scène était « folle », a expliqué la légende de United en direct pendant le match. En évoquant l’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, déjà très éprouvé, Neville a développé : « De l’indiscipline, c’est exactement ce dont il avait encore besoin. Ce tacle en ciseaux vaut déjà un jaune, puis il se relève et va vers lui, ça finit toujours par un rouge, surtout après un tacle pareil. C’est tout simplement stupide ! »

À ce moment-là (78e), les Spurs de Bentancur étaient menés 0-1 sur un but de Bryan Mbeumo, alors qu’ils avaient été l’équipe la plus dangereuse à Manchester. Étonnamment, United a ensuite complètement perdu le fil en supériorité numérique et les visiteurs londoniens ont poussé pour égaliser, ce que Dominic Solanke a effectivement fini par faire dans le temps additionnel.

« En première période, nous les avons complètement dominés. Nous n’avons pas été assez efficaces devant le but et nous aurions déjà dû mener de plusieurs buts à la pause », a déclaré Solanke. « Mais le caractère que nous avons montré après l’expulsion a été formidable. Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière minute. »

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Quelle est la situation en bas du classement et qui a encore joué ?

Grâce à leur troisième point de la saison, obtenu avec leur troisième but de la saison, les Spurs sont remontés de la 20e à la 18e place, mais restent toujours l’une des trois équipes encore sans victoire. Pour United, qualifié pour la Ligue des champions, cela reste à une victoire en six matches et une 12e place.

Dans les autres matches de samedi, le champion Arsenal, avec Kai Havertz, a fêté une victoire 2-1 contre le Leeds United de Daniel Farke après avoir été mené. Xabi Alonso et le FC Chelsea ont écrasé l’AFC Bournemouth de Marco Rose 5-1. Grâce à un succès 2-0 sur la pelouse de l’AFC Sunderland, le Brighton & Hove Albion de Fabian Hürzeler, avec Pascal Groß, reste tout en haut. L’international Kevin Schade a certes pris un point avec le FC Brentford lors du 2-2 à Aston Villa, mais a dû sortir sur blessure au début de la seconde période.