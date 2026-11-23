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Sur le terrain du complexe sportif « Mariano Di Dia » de Strasatti, une commune peuplée au sud de Marsala, en Sicile, devait se jouer dimanche 22 novembre la quatrième journée du groupe unique de Terza Categoria de la province de Trapani, entre le club local du Galactic Paolini Marsala et l'ASD Athletic Partanna. Malheureusement, cette matinée qui devait être consacrée au sport a viré à la folie ordinaire lorsqu'un joueur, armé d'un couteau pliant, s'en est pris au staff et aux joueurs adverses.

Selon le récit des faits établi dans les heures qui ont suivi et confirmé par les constatations sur place, l'atmosphère autour du banc des visiteurs était électrique dès le début. Au cœur de l'incident, le numéro dix du Galactic Paolini, qui a multiplié les altercations et les insultes envers le staff technique de Partanna. Le point de rupture est survenu après un duel de jeu ordinaire : après avoir perdu le ballon, l'attaquant de Marsala a réagi avec une violence inouïe, assénant une série de coups de pied à un adversaire déjà au sol, alors que le jeu était arrêté.

L'arbitre a sorti le carton rouge, sanction également infligée à l'entraîneur du joueur. C'est alors que l'impensable s'est produit. Le numéro dix est rentré aux vestiaires, puis en est ressorti : un couteau à cran d'arrêt à la main, il a de nouveau fait irruption sur le terrain, semant la peur.

Armé, le joueur a commencé à menacer l'entraîneur, les joueurs et l'ensemble des dirigeants de l'Athletic Partanna. Selon la plainte déposée par le club du Belice, l'agresseur serait allé jusqu'au contact physique, saisissant un dirigeant visiteur par le cou tout en tenant le couteau dans l'autre main.

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Face à une scène aussi surréaliste que dangereuse, l'arbitre a immédiatement sifflé l'arrêt définitif de la rencontre, tandis que la panique gagnait les tribunes et les abords du terrain.

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