Folie à Vallecas, Rayo-Athletic suspendu : la protestation contre le président avec des avions en papier

La vive contestation contre le président Martín Presa a transformé l’après-midi de Vallecas en une journée de tension extrême, culminant avec la suspension définitive du match entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao. Après plusieurs tentatives de reprise du jeu à la suite des premiers incidents survenus à la 13e minute avec un important jet d’objets sur la pelouse, l’arbitre s’est vu contraint d’interrompre définitivement la rencontre après 45 minutes durant lesquelles il a été de fait impossible de jouer.





LES JETS D’OBJETS - La protestation des supporters locaux contre la direction, alors que le club est au bord de la faillite, a commencé avec le lancer d’avions en papier, de balles en caoutchouc colorées et d’autres objets qui ont rapidement envahi la pelouse, rendant le terrain impraticable.









LA PROTESTATION - Le match interrompu, l’Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano a publié un communiqué officiel qualifiant la protestation de « légitime, démocratique, nécessaire et pacifique », née comme « conséquence de trois décennies durant lesquelles la santé de 15 000 supporters a été mise en danger ».





LA CONDAMNATION - LaLiga a exprimé une condamnation dure et très ferme des graves incidents et des protestations enregistrés au stade de Vallecas, qui ont culminé avec l’interruption définitive du match entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Bilbao. Par le biais d’un communiqué officiel, la ligue espagnole a fait savoir que la date et l’horaire de la reprise de la rencontre seraient communiqués dans les prochaines heures. Pour des raisons d’ordre public et afin de garantir les standards de sécurité les plus élevés, la poursuite des minutes restantes du match se disputera selon toute probabilité à huis clos, peut-on lire dans AS.



