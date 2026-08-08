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Folie à neuf buts lors du « Schalke-Tag » : la réserve de Schalke 04 fête un comeback incroyable en Regionalliga

Regionalliga
FC Bocholt vs Schalke 04 II
FC Bocholt
Schalke 04 II

Alors que 100 000 supporters se mettaient à l’unisson avec les professionnels à Gelsenkirchen pour le retour de la Bundesliga, l’équipe réserve de Schalke a livré un match sensationnel à Bocholt en Regionalliga Ouest.

Il ne s’était pas écoulé un quart d’heure au Hünting que le FCB, hôte irrésistible, menait déjà 4-0 contre Schalke II. La combinaison entre le centre de Stipe Batarilo et la tête de Malek Fakhro a amené le 2-0 après à peine huit minutes. Lennart Garlipp a aggravé le score après un travail préparatoire de Fakhro, qui avait ainsi déjà compilé trois actions décisives après un peu plus de dix minutes seulement. Kilian Zaruba a inscrit le 4-0 de la tête (15e).

Il a fallu attendre juste avant la pause pour voir Schalke apparaître au tableau d’affichage. Jean-Paul Ndiaye a inscrit ce qui était alors un but de l’honneur provisoire (41e). Mais lorsque le joueur de 19 ans a de nouveau frappé peu après le changement de côté, les locaux ont commencé à perdre de plus en plus pied.

« Tu as quelque chose à perdre. Les joueurs de Schalke ont quelque chose à gagner », a résumé l’entraîneur de Bocholt, Guerino Capretti, au sujet de la dynamique changeante du match chez FuPa.

Le FCB manque un penalty à 4-5, les pros de Schalke s’inclinent nettement

C’est sur penalty, par l’intermédiaire de Yassin Ben Balla, que Schalke a ensuite réduit l’écart (80e), après qu’une frappe sur le poteau de Fakhro, qui aurait pu porter le score à 5-2 pour les locaux, avait précédé cette action. Anas Bouda a égalisé peu après pour les visiteurs (83e), puis Malik Tubic a inscrit le 4-5 dans le temps additionnel (90e+2) face à un FCB devenu de plus en plus désordonné sur sa dernière ligne.

Et pourtant, les locaux n’auraient pas forcément dû quitter le terrain battus : à la quatrième minute du temps additionnel, Bocholt a obtenu un penalty, mais Stipe Batarilo n’a trouvé que le poteau.

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« Avec chaque but, tu prends évidemment plus d’énergie et en même temps l’espoir que tu peux vraiment encore renverser le match », a résumé le coach de Schalke, Jakob Fimpel, au sujet de cette folle rencontre, en saluant chez son équipe une « énorme force de caractère ».

Un résultat aussi positif a toutefois été refusé aux professionnels. Les promus en Bundesliga ont perdu 3-0, dans une Arena à guichets fermés, le match amical contre l’Atalanta Bergame dans le cadre de l’ouverture officielle de la saison, sous le titre de « Schalke-Tach ».

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