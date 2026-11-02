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L’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun a été proposé à plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United et Newcastle United, en vue du prochain mercato hivernal. L’international américain de 25 ans souhaite vivement quitter la Principauté après l’échec, à la fin de l’été, d’un transfert envisagé à Everton.

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L’attaquant américain veut partir cet hiver

Selon TEAMtalk, des intermédiaires représentant l’ancien joueur formé à Arsenal ont sondé plusieurs clubs de Premier League pour évaluer leur intérêt en vue d’un transfert en janvier. Balogun a failli rejoindre Everton lors du précédent mercato, avant de renoncer lui-même au transfert, mécontent des questions soulevées pendant sa visite médicale. Resté au Stade Louis II, l’attaquant peine depuis à obtenir du temps de jeu régulier en équipe première cette saison.

Le jeune Brunner réduit le temps de jeu de Balogun

Depuis l’échec de son transfert dans la Merseyside, la situation de l’attaquant en France s’est considérablement dégradée. Totalement écarté de l’effectif monégasque pour les compétitions européennes cette saison, l’Américain n’a disputé que quatre matches de Ligue 1, chaque fois en entrant en jeu. À sa place, l’attaquant de 20 ans Paris Brunner s’est imposé comme l’option privilégiée du club à la pointe de l’attaque et s’est distingué par son efficacité devant le but, reléguant Balogun à un rôle secondaire dans l’effectif.

Alors que le club de Ligue 1 est disposé à autoriser son départ en début d’année, le super-agent Jorge Mendes et son agence travaillent déjà sur plusieurs pistes en Europe et au-delà. Le média ajoute que Manchester United figure parmi les clubs contactés, tandis que les dirigeants d’Old Trafford cherchent à renforcer leurs options au poste d’avant-centre en cours de saison. L’attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta reste une cible pour Manchester United, mais le même média précise que le club envisage désormais aussi Balogun parmi ses solutions offensives.

Des clubs européens informés de sa disponibilité

Outre les démarches entreprises auprès de Manchester United et de Newcastle, l’entourage de Balogun a repris les discussions avec Everton après l’échec du transfert de l’attaquant vers la fin du mercato estival. Leeds United et Nottingham Forest, deux autres clubs de Premier League, ont également été informés de sa disponibilité avant l’ouverture du mercato hivernal.

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Le média révèle en outre que les représentants du joueur ont aussi approché la Juventus, poids lourd de Serie A. Mendes et son équipe évaluent actuellement l’intérêt d’un large éventail de clubs susceptibles de l’accueillir, dans l’espoir de trouver une solution après quelques mois difficiles en Principauté.

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Les prochaines semaines détermineront sa destination

Monaco étant prêt à laisser partir l’attaquant dès la réouverture du mercato en janvier, les discussions entre l’entourage de Balogun et les clubs intéressés devraient s’intensifier dans les prochaines semaines. Pour le joueur de 25 ans, qui cherche à relancer sa carrière, la priorité sera de retrouver une place de titulaire régulière. Ces échanges devraient bientôt permettre d’y voir plus clair sur son avenir.