Après l’élimination des États-Unis de la Coupe du monde, Folarin Balogun a réagi à la polémique qui l’entoure. L’attaquant reconnaît éprouver encore des difficultés à digérer la situation.

L’affaire, désormais bien connue, a pris une tournure surprenante : après son carton rouge face à la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant avait d’abord été suspendu pour le match suivant contre la Belgique, avant que la FIFA, dans une décision pour le moins inattendue, ne « suspende » cette suspension. Selon plusieurs sources, le président Donald Trump aurait sollicité cette mesure lors d’un entretien téléphonique avec Gianni Infantino. Balogun a donc pu entrer en jeu hier soir.

Cette décision n’a toutefois pas suffi à inverser la tendance, Balogun restant discret lors de la défaite 1-4 des États-Unis face à la Belgique. « J’ai accepté la décision lorsque j’ai reçu le carton rouge. Et j’ai également accepté la décision lorsqu’il s’est avéré que j’étais tout de même autorisé à jouer. Je ne peux pas vraiment en dire beaucoup plus à ce sujet. Mais dans l’ensemble, je pense que la Belgique était la meilleure équipe aujourd’hui », a déclaré Balogun après le match, cité par le New York Post.

L’attaquant précise qu’il n’a eu aucune influence sur le déroulement des événements, tout en reconnaissant sa joie de pouvoir disputer un match de Coupe du monde. Après la rencontre, Balogun a rendu visite à Rudi Garcia, le sélectionneur de la Belgique. Ce dernier avait comparé plus tôt dans la journée cette décision à un poisson d’avril.

Pourtant, l’échange a été cordial, précise Balogun : « Il m’a dit qu’il espérait que cette situation n’éclipserait pas ma brillante Coupe du monde. Garcia voulait juste m’encourager à rester positif et fier de mon tournoi. »

« Pour être honnête, j’ai aussi simplement félicité la Belgique », poursuit Balogun. « C’est un match. Il y a des gagnants et des perdants. Tout comme lorsque j’ai reçu ce carton rouge, il faut savoir gérer cela de la bonne manière. »

Le joueur admet avoir besoin de temps pour digérer cette polémique ainsi que l’élimination de son équipe. « Ce sentiment de déception est très difficile à exprimer avec des mots. Je pense que la situation dans laquelle je me trouve va également m’amener à relever des défis sur le plan personnel. Il est donc important que je puisse d’abord mettre de l’ordre dans mes pensées, et je pourrai certainement en parler au moment opportun. »