Foggia officialise une recrue offensive en provenance de France

Nouvel renfort offensif pour Foggia. Le club des Pouilles a en effet officialisé l’arrivée de Noé Clergé jusqu’en juin prochain. Voici le communiqué de Foggia : « Calcio Foggia 1920 annonce avoir acquis à titre définitif les droits sportifs du joueur Noé Clergé, qui s’engage avec le club jusqu’au 30 juin 2027, avec une option de renouvellement à certaines conditions.





Ailier gauche, né en France le 7 mai 2004, Clergé a été formé dans le football français, où il a mis en avant d’excellentes qualités athlétiques et techniques. Après s’être illustré chez les jeunes au centre de formation du FC 93, il a rejoint le Racing Club de France, avec lequel il a disputé les championnats de National 3 et de National 1, se confirmant comme un profil de grande perspective, avec rapidité et qualité pour le secteur offensif de Foggia. Bienvenue Noé ! »