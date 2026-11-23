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Changement de cap à Foggia, qui a décidé de changer d’entraîneur : le club se sépare de Gaetano Auteri, après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat à l’amiable. L’entraîneur paie la première partie de saison décevante de Foggia en Serie C. Le club visait le haut du classement mais, après 15 journées, se retrouve à l’avant-dernière place avec 15 points. Foggia a subi huit défaites jusqu’ici, dont les trois dernières consécutivement face à Barletta, Bari et Scafatese.

LE DIRECTEUR SPORTIF AUSSI MENACÉ : Quatre victoires et trois matches nuls. La position du directeur sportif Alex Casella est également examinée. Vendredi prochain, Foggia affrontera la Casertana au stade « Zaccheria », à 20 h 30.

QUI POUR SUCCÉDER À AUTERI ? Deux candidats sont en lice pour lui succéder sur le banc : Foggia est en contact avec Troise et Prosperi pour décider à qui confier le poste d’entraîneur. Des discussions sont en cours avec le premier, qui demande toutefois un contrat de deux ans. Parmi les autres pistes figurent Roberto Breda et Fabrizio Castori, qui souhaiterait toutefois entraîner en Serie B.