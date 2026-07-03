Foggia : le directeur général Francavilla assure que « le 25 juillet, nous serons réintégrés en Serie C ». Casillo ajoute : « Auteri est le nouvel entraîneur. »

L’heure de la conférence de presse a sonné pour le Foggia. Dans la salle Fesce du stade Zaccheria, la nouvelle saison des « Rossoneri » a officiellement démarré. Gennaro Casillo a présenté les projets du club et annoncé d’emblée l’arrivée de trois nouvelles figures : Pavone comme directeur technique, Casella comme directeur sportif et Auteri sur le banc. Le président a présenté le nouveau projet des « Rossoneri » : «Le nouveau projet débute aujourd’hui. Nous avons une seconde chance. Ces dernières années, l’identité du club s’est diluée ; le Calcio Foggia a perdu son âme. Il manquait un centre de formation. Nous repartons donc des jeunes, qui auront à leur disposition le terrain de San Ciro, et nous commençons avec les quatre cents enfants présents au dernier rassemblement. Le centre de formation revient au Calcio Foggia, même si nous remercions la Fondation Capitanata dello Sport pour le travail accompli la saison dernière. Nous avons fait appel à Gianluca Torma, présent ici aujourd’hui. Nous investirons une grande partie du budget dans le centre de formation. »





Sur le dossier du stade, il ajoute : « Hier, nous avons rencontré Galasso et Di Molfetta. Nous avons sollicité le maire pour que la municipalité nous soutienne. Le Zaccheria est un monument pour cette ville. Il faut intervenir pour que les familles puissent vivre les matchs dans les meilleures conditions. »





Concernant le centre d’entraînement, il ajoute : « Nous pourrons utiliser le Croci Nord, mais nous préférerions un centre sur gazon naturel qui nous appartiendrait entièrement. Mieux vaut un joueur de moins et une structure totalement adaptée. Nous avons rencontré Longo et deux autres entraîneurs, puis nous avons retenu Auteri. »





Une exigence spécifique a été formulée auprès d’Auteri : « Nous promettons clarté et transparence, et nous annoncerons toujours nos intentions sans rien cacher, car Foggia est l’un des clubs les plus prestigieux. Lors de notre rencontre, nous lui avons demandé de faire revenir dix mille spectateurs au Zaccheria et de remettre en avant un football attractif. Il brûlait d’envie de rejoindre Foggia, attiré par ce banc et par notre projet ; sa détermination a fait la différence. Il veut se remettre en jeu. »









Concernant les objectifs sportifs, Gennaro Casillo se montre ambitieux : « Nous visons une saison d’excellence. Le championnat sera serein, mais le beau jeu doit revenir à Foggia et, avec lui, les supporters, car nous sommes convaincus de la renaissance du beau football. »





Interrogé sur ses premiers mois à la tête du club rossonero et sur ses relations avec les entrepreneurs locaux, il conclut : « Je suis un peu déçu car, après dix défaites consécutives, le regret et la démoralisation viennent du fait de ne pas avoir pu tout réorganiser immédiatement. Aux sponsors, je dis que personne ne doit se sentir obligé de nous donner un coup de main, mais nous attendons beaucoup du territoire. »





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Giovanni Francavilla, directeur général du club rossonero, a clarifié la stratégie de réadmission en Serie C : « Nous finalisons d’abord l’inscription en Serie D, puis nous déposerons avant le 10 juillet la documentation requise pour retrouver la Serie C. Le portail d’inscription à la Serie D ouvre aujourd’hui et nous sommes prêts à transmettre les pièces demandées. D’ici au 20 juillet, nous remettrons le dossier de réadmission, qui sera validé le 25 juillet par le Conseil fédéral. À partir de cette date, nous pourrons enregistrer les contrats des joueurs. »





Quant à l’avenir : « Malgré la relégation, nous avons la chance de repartir de zéro, car c’est comme si nous avions remporté un championnat en deux mois. Pavone et Casella sont déjà à l’œuvre : ils prennent contact avec des agents et des clubs, concluent des accords sans pouvoir encore officialiser quoi que ce soit par écrit ; puis, à partir du 25 juillet, de nombreux joueurs seront disponibles. La machine est prête : elle est actuellement au garage, puis elle démarrera à plein régime. »





Le dirigeant s’adresse enfin aux supporters : « Oubliez tout ce qui s’est passé jusqu’au 30 juin. Nous repartons de zéro, ensemble, comme si nous avions gagné un championnat en deux mois. La préparation se déroulera en deux phases et s’achèvera mi-août. »