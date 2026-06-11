Foggia, Casillo : « Nous attendons la confirmation officielle de notre repêchage, nous jouerons au stade Zaccheria »

Le président du Foggia, Gennaro Casillo, reste optimiste malgré la relégation sportive en Serie C. La liquidation judiciaire de la Ternana devrait permettre la réintégration d’un des clubs rétrogradés à l’issue de la saison écoulée, et le club rossonero y croit encore.

À la tête de la Confesercenti locale, il a profité de l’occasion pour faire le point sur la situation, comme le relate foggiacalciomania.com : «Nous travaillons à poser des bases solides et, très probablement, nous lancerons la campagne d’abonnements avant même que la réadmission ne soit officielle, car notre projet doit d’abord s’appuyer sur une structure club solide et, comme le disent les supporters, la division n’est qu’un détail».

Il poursuit : « Nous savons ce que nous avons à faire et nous ne nous laisserons pas surprendre. Nous devons respecter les contrats et, jusqu’au 30 juin, nous ne pouvons rien officialiser. Les échéances approchent, c’est donc une question de temps. »

Autre motif d’optimisme : le stade.« Foggia évoluera enfin dans un stade Zaccheria entièrement aux normes. Lors de la dernière réunion avec la municipalité, on m’a confirmé que l’enceinte serait prête, travaux terminés, pour le coup d’envoi du championnat. Nous resterons vigilants. Pour l’heure, nous bâtissons le Foggia que cette ville mérite. C’est notre ambition commune. Depuis notre arrivée en février, nous n’avons eu de cesse de régler les nombreux dossiers en cours. Encore un peu de patience, et nous commencerons à écrire une nouvelle page de l’histoire du Foggia. »