Foden répond aux remarques de Guardiola : "Il a ses propres opinions"

Le manager de Manchester City a invité Phil Foden à s'affirmer un peu plus, mais ce dernier ne partage pas cet avis.

Phil Foden a promis de laisser son football s'exprimer en réponse aux remarques faites par Pep Guardiola selon lesquelles il avait besoin d'avoir plus d'assurance.

Foden est considéré comme l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs à et en , mais il peine à gagner du temps de jeu et empiler les matches avec les champions de la . Guardiola, son coach, a récemment déclaré que le milieu de terrain était «un gars timide» et il pense que Foden devrait commencer à s'affirmer un peu plus, à l'instar des autres joueurs de l'équipe.

Cependant, Foden n'est pas prêt à changer sa façon d'être, et reste certain que c'est surtout à travers son football à l'entraînement qui prouvera qu'il est prêt pour un temps de jeu plus conséquent. "Il (Guardiola) a ses propres opinions et je m'en tiens à ce que je suis", a déclaré Foden à la presse anglaise. "Je sais juste que je suis prêt à jouer".

À la question ensuite comment il vivait le fait d'être remplaçant, le jeune prodige a indiqué : "Certains de mes coéquipiers me disent d’être patient, mais j’ai évidemment faim et je veux jouer maintenant. Je vais me battre pour cela tous les jours. Je suis prêt à jouer à tout moment. "

Foden se trouve actuellement avec les moins de 21 ans d’Angleterre et il a été titulaire lors du succès contre la en éliminatoires de l'Euro Espoirs. Le prodige de Man City a été salué pour sa bonne performance. Interrogé sur ce match, il a avoué qu’il espérait que son entraineur en club ait vu sa sortie. "Ce serait bien si Pep regardait le match contre la Turquie mais peut-être a-t-il pris un peu de vacances pour jouer au golf ou quelque chose du genre! Je ne le blâmerais pas si c'est le cas", a-t-il plaisanté.