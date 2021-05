"Foden et Rooney sont fait du même bois" - Lescott compare les deux stars anglaises

L'ancien défenseur anglais s'est prêté au jeu des comparaisons entre le milieu de City et le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions.

Phil Foden a un "élément différent" en tant que joueur comme Wayne Rooney à son apogée, selon Joleon Lescott, qui dit que la star de Manchester City est poussée à être "le meilleur chaque jour".

Foden a connu une campagne 2020-21 exceptionnelle à l'Etihad Stadium, s'imposant comme un pilier du onze de départ de Pep Guardiola tout en aidant City à remporter un doublé Premier League et Carabao Cup et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Lescott a établi des similitudes entre le jeune homme de 20 ans et la légende de Manchester United, Rooney, avant la finale européenne de ce samedi, tout en enspérant que le milieu de terrain atteigne des sommets encore plus élevés à mesure que sa carrière progresse.

"J'ai suivi [Foden] pendant un certain temps et on se rend compte qu'il a un talent particulier. Son talent est facile à voir pour les gens, mais après avoir travaillé avec lui, j'ai vu à quel point il est déterminé à être le meilleur chaque jour", a déclaré l'ancien défenseur de City.

"Ce n'est pas quelque chose que tous les joueurs possèdent. Beaucoup de talent ou d'attributs physiques, mais cet élément de son jeu n'est pas équivalent à ce que vous voyez normalement.

"Je dirais seulement que Wayne Rooney était fait du même bois. J'ai rencontré Wayne et j'ai réalisé qu'il était fait de la même manière. Lui et Phil ont cet élément différent. C'est pourquoi il sera le meilleur qu'il puisse être. Il n'aura aucun regret à la fin de tout ça."

Foden a intégré l'équipe senior de l'Etihad Stadium à l'âge de 16 ans en 2016, et a depuis participé à 123 matchs toutes compétitions confondues pour City, marquant 31 buts et délivrant 22 passes décisives.

Le petit meneur de jeu a également trouvé le chemin des filets à deux reprises en six apparitions avec l'Angleterre, mais il a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir égaler l'illustre carrière de Rooney en club et en sélection.

L'ancien attaquant a inscrit 313 buts en 764 matches avec Everton, Manchester United, D.C. United et Derby County. La plupart de ces buts ont été inscrits à Old Trafford, où il a également remporté cinq titres de Premier League et la Ligue des champions.

Rooney a quitté Manchester United en tant que meilleur buteur de tous les temps et a également réalisé le même exploit avec l'Angleterre, marquant 53 buts en 120 sélections.

City a été pressenti pour lancer une offre estivale pour l'attaquant de Tottenham Harry Kane dans le but de poursuivre sa domination du football anglais en 2021-22, avec le joueur de 27 ans qui serait à la recherche d'un nouveau défi après une autre saison sans trophée dans le nord de Londres.

L'article continue ci-dessous

Lescott voit Kane comme le remplaçant idéal de Sergio Aguero, qui vient de terminer sa dernière saison à Manchester, et il est convaincu que Guardiola ne peut pas maintenir le succès récent du club sans l'ajout d'un autre attaquant de pointe.

"Si Harry Kane est disponible, je ne pense pas qu'il y ait un seul club qui n'ait pas besoin de lui, a-t-il ajouté. Le faux neuf fonctionne pour le moment mais je ne pense pas qu'il y ait un club qui puisse se passer d'un attaquant sur le long terme. Ce n'est pas à chaque match que vous créez suffisamment d'opportunités pour marquer le but parfait.

"Les buts de Sergio contre Everton étaient instinctifs, il lisait les passes et capitalisait sur les erreurs. Je pense que ces instincts que possèdent les attaquants leur permettent de marquer des buts que d'autres ne mettraient pas. Je pense que Ferran Torres a cet état d'esprit de buteur."