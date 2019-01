Foden, de Ligt et Vinicius révélés comme les Future Stars sur FIFA 19 Ultimate Team

Phil Foden, Matthijs de Ligt et Vinicius Jr. ont été dévoilés comme les trois premières cartes d'une toute nouvelle promotion de FIFA Ultimate Team sur FIFA 19.

La promotion, intitulée FUT Future Stars, mettra en valeur certains des meilleurs jeunes joueurs du monde via des cartes indiquant leur potentiel de classements futurs.

Toutes les cartes incluses dans la promotion mettront en vedette des joueurs âgés de 23 ans ou moins qui ne sont pas encore considérés comme des stars bien établies, excluant presque certainement les joueurs comme Kylian Mbappe, Joshua Kimmich et Dele Alli.

De plus en plus de joueurs participant à la promotion devraient être dévoilés jeudi avec les classements complets de chaque carte révélés vendredi.



