Comment regarder Fluminense-Cruzeiro avec un VPN

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. Faites appel à un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

Serie A - Journée 37 27 nov. 2026 - 18:00

Fluminense reçoit Cruzeiro pour un duel de Serie A entre deux équipes du top 4. L’équipe de Marcao occupe la quatrième place et celle d’Artur Jorge, en déplacement, la troisième. Le résultat comptera donc dans la course aux places qualificatives pour les compétitions continentales.

Fluminense aborde ce match en forme. Le club a remporté quatre de ses cinq dernières rencontres de championnat, la plus récente face à Mirassol (1-0), après une victoire sur le terrain de São Paulo.

Cette série repose sur une défense solide. Avant le match contre Mirassol, Fluminense avait enchaîné trois rencontres sans encaisser de but, dont une victoire 3-0 sur le terrain de Vitória.

Cruzeiro s’est montré tout aussi régulier. Le club a remporté ses cinq derniers matches de championnat, notamment contre Palmeiras (2-1) et sur le terrain de Chapecoense (2-1).

Les visiteurs ont aussi montré leur capacité à marquer plusieurs buts, avec une victoire 3-2 contre Bahia au cours de cette série. Ils n’ont plus perdu de points en championnat depuis début octobre.

Les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul 1-1 lors de leur dernière confrontation, en mai. Elles semblent donc difficiles à départager. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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