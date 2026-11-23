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L'incertitude entoure l'avenir de l'Argentin Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, dont le contrat avec le club madrilène expire à l'issue de la saison en cours.

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Les déclarations d'Enrique Cerezo, président de l'Atlético de Madrid, ont encore épaissi le flou autour de l'avenir de l'entraîneur argentin. Il a récemment affirmé : « Il n'y a rien concernant Simeone, ni dans un sens ni dans l'autre ».

Cerezo a ajouté : « Tout est exactement comme avant », un nouveau signe que la direction sportive du club et l'entraîneur ne sont pas pressés de trancher sur leur avenir pour la saison prochaine, 2027-2028.

Mais selon le journal « Marca », le journaliste Antonio Sanz s'attend à ce que Diego Simeone reste à l'Atlético de Madrid jusqu'en 2029. Le journaliste de Radio Marca a expliqué que le départ de Miguel Ángel Gil était attendu en 2027, mais que le directeur général pourrait prolonger son mandat au club de deux saisons supplémentaires.

Selon Sanz, cette continuité déterminera également l'avenir de Simeone.

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Il a ajouté : « Si Miguel Ángel Gil reste jusqu'en 2029, il est normal que Simeone reste jusqu'en 2029 ».

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Quoi qu'il en soit, la décision revient à l'entraîneur. Sanz a expliqué que Simeone devra étudier ses options et que, s'il choisit de continuer, il passera probablement deux saisons de plus à la tête du staff technique de l'Atlético de Madrid.

Il a assuré : « Aujourd'hui, il est plus proche de rester que de partir ».

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La position de la direction de l'Atlético de Madrid

Sanz s'est montré catégorique en exposant la position de la direction : « Ce qui est clair pour la direction, c'est qu'elle ne limogera pas Simeone, et qu'il ne partira que lorsqu'il le voudra ».

Le journaliste a décrit la relation entre l'Atlético de Madrid et l'entraîneur argentin comme un lien particulier, difficile à évaluer selon les critères habituels des prolongations de contrat.

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Radio Marca a indiqué que les objectifs de l'entraîneur cette saison sont de terminer à la troisième place de Liga et d'atteindre au moins les quarts de finale de la Ligue des champions.

Dans ce contexte, la radio a rappelé que l'Atlético de Madrid avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions et la finale de la Coupe du Roi la saison dernière.