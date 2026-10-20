Florian Wirtz n’a « aucun avenir » à Liverpool : les doutes autour de la star de la sélection allemande continuent de grandir

« Je sais à quel point il est talentueux et de quoi il est capable, mais je crois qu’il a perdu toute confiance en lui et en ses capacités. Je ne pense pas qu’il croie pouvoir s’imposer en Premier League. Je ne vois pas d’avenir pour Wirtz à Liverpool », a déclaré Hamann dans un entretien accordé au site Givemesport.

Selon l’ancien international allemand, les espoirs de voir la situation de Wirtz s’améliorer à Anfield après le remplacement d’Arne Slot par Andoni Iraola ne se sont pas concrétisés. « Ses performances ne sont pas meilleures que la saison dernière », a estimé Hamann.

Wirtz s’était de nouveau retrouvé sous le feu des critiques après la lourde défaite 3-0 face à Manchester City, lors du choc du 11 octobre. Ses buts et ses passes décisives ayant nettement diminué depuis son transfert du Bayer Leverkusen chez les Reds pour 125 millions d’euros, il avait déjà essuyé des attaques parfois virulentes d’anciens joueurs et de consultants télévisés dès sa première saison.

Florian Wirtz quittera-t-il Liverpool après la saison ?

Jamie Carragher fait partie de ceux qui ont déjà conseillé à plusieurs reprises au joueur allemand d’exception de partir. Il vient de le faire à nouveau. « Liverpool va devoir prendre une décision, peut-être pas nécessairement cet hiver, mais à la fin de la saison, quand il n’y aura pas de grand tournoi et qu’un été libre se présentera. Je pense qu’à ce moment-là, les transferts pourront se conclure beaucoup plus vite et plus facilement », a supposé Carragher dans le podcast Hamann & Stankovic de Sky Sport Austria.

L’ancien défenseur des Reds a constaté « beaucoup de bienveillance » envers Wirtz à Liverpool : « Les gens voulaient vraiment qu’il réussisse », a souligné Carragher, qui dit également avoir appris que l’international allemand était « un type formidable ». Mais il ne marque tout simplement « pas de buts », ce qui est essentiel dans le système d’Iraola, où les ailiers jouent sur les côtés et se retrouvent plus rarement en position de conclure : « Pendant un match, il ne donne jamais l’impression de pouvoir marquer. »

En 58 matches officiels, Wirtz n’a effectivement inscrit que sept buts, un total extrêmement préoccupant pour un joueur de son niveau. Au Bayer Leverkusen, il avait marqué 57 fois en 197 matches et délivré 65 passes décisives. Sur ce dernier point au moins, le joueur de 23 ans a fait nettement mieux lors des deux rencontres qui ont suivi la débâcle contre Manchester City.

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Florian Wirtz associé à Chelsea et au Bayern Munich

Le week-end dernier, Wirtz a brillé dans un rôle de meneur de jeu lors de la victoire 2-1 contre Brentford. Il a offert à Victor Munoz le but de l’égalisation à 1-1 et a participé à neuf occasions de Liverpool au total. Selon Opta, aucun joueur n’avait atteint ce chiffre en Premier League depuis cinq ans. Auparavant, en Ligue des champions, lors du succès 6-3 contre le LASK, Wirtz avait déjà montré du mieux en délivrant une passe décisive à Bradley Barcola pour le but du 3-0.

Hamann a toutefois nuancé ses critiques envers Wirtz dans le podcast avec Carragher, estimant que les joueurs de Liverpool lui compliquaient aussi la tâche pour donner le meilleur de lui-même. Il a notamment pointé du doigt la faiblesse des latéraux de Liverpool. Wirtz doit trop travailler défensivement, alors qu’il faudrait accorder à un joueur comme lui « le luxe de pouvoir être créatif », a déclaré Hamann.









Les critiques persistantes à son égard alimentent néanmoins les rumeurs de transfert autour de Wirtz. Il est tantôt associé à Chelsea, où se trouve Xabi Alonso, qui l’a soutenu, tantôt à un retour en Bundesliga, au Bayern Munich. Le club le plus titré d’Allemagne voulait absolument recruter Wirtz à l’été 2025 et pensait même avoir conclu les négociations avec son père et agent, Hans.

Mais le joueur offensif a finalement choisi de rejoindre Liverpool en Premier League. Lorsque le président d’honneur Uli Hoeneß et le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge ont appris la nouvelle, ils seraient « tombés de leur chaise sous le choc », selon la Süddeutsche Zeitung.

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Florian Wirtz suscite la compassion du Bayern Munich

En novembre de l’année dernière, Wirtz avait même reçu une première marque de compassion de Hoeneß, alors que l’Allemand connaissait de grandes difficultés d’adaptation en Angleterre. « Le pauvre Flo Wirtz », avait déclaré Hoeneß avant de s’en prendre aux dépenses folles des Reds sur le marché des transferts. Liverpool avait déboursé au total près de 500 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs cet été-là. Outre Wirtz, Alexander Isak (145 millions) et Hugo Ekitike (95 millions) étaient également arrivés. Le rendement sportif était resté limité.

« Je l’ai déjà dit : il leur faudra bientôt cinq ballons pour jouer, parce que les stars veulent toutes le garder pour elles », avait ironisé Hoeneß. « Pauvre Florian Wirtz, il ne reçoit tout simplement pas le ballon, parce que Salah, Szoboszlai et tous les autres ne veulent jouer que pour eux-mêmes. »

Plus récemment, le président Herbert Hainer a lui aussi exprimé sa compassion envers la star allemande face aux vives critiques qui se sont abattues sur elle ces dernières semaines. « Tout d’abord, je trouve que Florian Wirtz est un joueur exceptionnel, cela ne fait aucun doute », a déclaré Hainer. « Et cela me fait presque un peu de peine pour lui qu’il n’ait pas encore retrouvé en Angleterre le niveau qu’il avait à Leverkusen, car nous avons aussi besoin de lui en équipe d’Allemagne. »

Alors qu’il ne semble toujours pas avoir vraiment trouvé ses marques à Liverpool, Wirtz a profité de la trêve internationale pour retrouver enfin un peu de confiance grâce à une prestation de gala avec l’équipe d’Allemagne face à la Serbie.

Wirtz et les Reds affrontent désormais Villarreal en Ligue des champions. Sur le papier, un match à leur portée. Un autre choc les attend ce week-end, lorsque Fabian Hürzeler viendra à Anfield avec son équipe surprise de Brighton. Brighton a remporté cinq de ses sept premiers matches de la saison et est actuellement le principal poursuivant du duo de tête formé par Manchester City et Arsenal.

Florian Wirtz : statistiques au Bayer Leverkusen et à Liverpool