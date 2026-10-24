Ce n’est un secret pour personne : le dirigeant du Bayern aurait aimé attirer le talent allemand hors norme chez le club le plus titré d’Allemagne il y a un an et demi. Et l’homme de 74 ans est convaincu que Wirtz aurait connu bien plus de réussite au bord de l’Isar qu’au bord de la Mersey.

« Florian jouerait bien mieux chez nous qu’il ne le fait à Liverpool », a déclaré Hoeneß à la Welt am Sonntag. Il affirme regarder « beaucoup de matches de l’équipe. Ils ne l’ont pas du tout bien intégré. À Leverkusen, il recevait tous les ballons ; à Liverpool, il est un joueur parmi d’autres. »

À l’été 2025, Wirtz avait quitté le Bayer pour rejoindre les Reds contre environ 125 millions d’euros, à la surprise générale ou presque, alors que le Bayern avait lui aussi courtisé Wirtz avec insistance et que Hoeneß, ami de son père Hans, avait même laissé entendre publiquement qu’un transfert aurait lieu.

Uli Hoeneß le confirme : Florian Wirtz n’est actuellement pas à l’ordre du jour au Bayern Munich

À Liverpool, Wirtz n’a toutefois jamais réussi jusqu’ici à retrouver le niveau de ses brillantes prestations à Leverkusen et fait régulièrement l’objet de critiques, parfois virulentes. La possibilité d’un transfert à Munich à la deuxième tentative a donc récemment été évoquée.

Hoeneß a cependant écarté cette hypothèse et confirmé que le Bayern ne chercherait pas une nouvelle fois à recruter l’international allemand. « Il a un contrat de longue durée à Liverpool. Ils vont essayer de mieux l’intégrer là-bas », a expliqué le président d’honneur. Le contrat de Wirtz à Liverpool court jusqu’en 2030.