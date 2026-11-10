Niclas Füllkrug est de retour en équipe nationale après plus d’un an d’absence. Lors de la conférence de presse de mardi, il s’est dit agréablement surpris par ses échanges avec Jürgen Klopp et a également fait le lien avec le regain de forme de Florian Wirtz.

Klopp, a expliqué Füllkrug, a tout simplement « un regard sur les matchs et sur d’autres choses qui ne relèvent peut-être même pas de son domaine actuellement ». Il a notamment cité leur échange avant l’annonce de la liste, jeudi dernier, au cours duquel Klopp a manifestement fait preuve d’une connaissance détaillée du jeu et du fonctionnement du Werder Brême.

Klopp connaissait « beaucoup de choses » concernant « ce que nous faisons à Brême, et je lui en sais gré. Quand on est sélectionneur, on ne peut pas regarder tous les matchs pendant 90 minutes, mais il savait pas mal de choses et avait relevé des détails qui m’ont agréablement surpris, parce que ce n’est tout simplement pas ce que j’attends d’un sélectionneur », a souligné Füllkrug.

Florian Wirtz va-t-il enfin atteindre son meilleur niveau à Liverpool grâce à Jürgen Klopp ?

Selon Füllkrug, cette façon d’être de Klopp a déjà eu une influence positive sur d’autres internationaux. Il a cité en exemple l’évolution de Florian Wirtz. Le footballeur d’exception a régulièrement essuyé de vives critiques de la part de consultants de la télévision anglaise, comme Jamie Carragher, parce que, même lors de sa deuxième saison à Anfield Road, il restait finalement très loin du nombre de contributions décisives attendu de lui.

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Avant que Klopp ne le prenne pour la première fois sous son aile en septembre, dans le cadre d’un groupe élargi, Wirtz ne comptait qu’une passe décisive en six matchs officiels. Depuis son retour du premier rassemblement de la sélection allemande sous l’ère Klopp, lors duquel il a notamment livré un match fantastique contre la Serbie, il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.

« Il connaît particulièrement bien l’Angleterre et peut évaluer les situations là-bas », a déclaré Füllkrug à propos de Klopp, avant de faire part de son intuition concernant la progression de Wirtz ces dernières semaines : « J’ai lu une statistique sur Florian Wirtz avant et après sa convocation dans le groupe élargi, c’est-à-dire avant qu’il travaille pour la première fois avec Jürgen Klopp, puis après », a-t-il expliqué.

« On a le sentiment que quelqu’un lui a donné un coup de main et prêté une oreille attentive. Pouvoir échanger avec quelqu’un qui connaît la situation et l’endroit, qui comprend ce qui s’y passe, ça aide tout simplement », a ajouté Füllkrug en faisant référence au passé de Klopp à Liverpool. « C’est précieux qu’il ait une vision aussi large de la situation dans son ensemble. »

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Quel rôle pour Füllkrug en équipe d’Allemagne sous Jürgen Klopp ?

Klopp a également conservé cette « vision d’ensemble » en convoquant Füllkrug. À son âge, cette décision ne cadre pas forcément avec le projet de reconstruction de l’équipe nationale en vue de l’Euro 2028, mais ses neuf buts en neuf matchs de Bundesliga la rendaient incontournable sur le plan sportif.

« Parfois », a reconnu le sélectionneur, « la forme prime sur tout le reste. » Y compris sur le rajeunissement envisagé. D’autant que Füllkrug avait « posé sa candidature avec des buts de toutes sortes », comme l’a souligné Klopp : « Presque tous étaient spectaculaires. »

Le joueur de 33 ans devra néanmoins se contenter d’un rôle de joker derrière Kai Havertz lors des derniers matchs de groupe de la Ligue des nations, vendredi en Serbie et lundi à Berlin contre les Pays-Bas. « Je suis tout à fait serein à ce sujet », a assuré Füllkrug. « Kai est un footballeur vraiment à part. » Et ce n’est pas un inconvénient, selon lui, d’avoir aussi des joueurs « capables de réaliser des choses exceptionnelles en sortant du banc ».