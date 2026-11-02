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HavertzGetty Images
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Florian Wirtz devancé : Kai Havertz écrit l’histoire des joueurs allemands en Premier League avec Arsenal

Premier League
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
F. Wirtz
K. Havertz

Arsenal prend la tête de la Premier League grâce à Kai Havertz. L’attaquant international met fin à sa disette en inscrivant un but record.

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Kai Havertz, désormais détenteur du record, souriait sous les projecteurs d'Anfield et savourait l'atmosphère, tandis que les supporters d'Arsenal célébraient à tue-tête leur première victoire en championnat à Liverpool depuis 14 ans et leur accession à la première place du classement. « Cela compte énormément pour tout le club », a déclaré l'attaquant international, devenu l'homme du match grâce à un but particulier lors de la victoire 1-0 (1-0) dimanche.

Avec son 46e but en Premier League, Havertz est devenu seul le meilleur buteur allemand de l'histoire de l'élite anglaise, dépassant l'ancien capitaine de la sélection allemande Ilkay Gündogan (45). « C'est quelque chose dont je suis très, très fier. Cela a pris du temps, mais y parvenir reste malgré tout quelque chose de spécial », a confié Havertz, fou de joie, dans un entretien accordé à Sky : « Je suis évidemment aussi heureux, en tant qu'Allemand, de pouvoir représenter les Allemands ici en Angleterre. »

Avec ce but record, le joueur de 27 ans a également mis fin à sa disette : il n'avait plus marqué en championnat depuis début septembre. Face au FC Liverpool et à son coéquipier en sélection Florian Wirtz, il a une nouvelle fois montré à quel point il pouvait être important dans les grands matches.

Havertz succède à Podolski et fait oublier l'humiliation en coupe

Le dernier joueur à avoir offert la victoire à Arsenal lors d'un match de Premier League à Liverpool ? Lukas Podolski, auteur du premier but lors du succès 2-0 en septembre 2012. Le champion du monde 2014 n'a d'ailleurs inscrit « que » 19 buts en championnat en Angleterre.

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« On nous a dit avant le match qu'Arsenal avait gagné ici pour la dernière fois il y a 14 ans », a déclaré Havertz, avant d'ajouter à propos des supporters : « Nous sommes tous extrêmement fiers de pouvoir leur rendre la pareille. » L'international anglais Declan Rice avait parfaitement préparé le but de Havertz (16e), et l'ancien joueur de Leverkusen n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond.

Grâce à ce succès de prestige à Anfield, les Gunners ont profité du faux pas de Manchester City contre Brighton & Hove Albion (0-1) pour reprendre la tête du classement. Le champion compte désormais trois points d'avance. L'élimination embarrassante en League Cup face à Fleetwood Town, club de quatrième division, mardi dernier ? Grâce à Havertz, elle est digérée.

« Après la défaite contre Fleetwood, on aurait dit la fin du monde », a déclaré l'entraîneur Mikel Arteta. « Mais il faut ensuite se relever et comprendre que c'est précisément ce qui fait la beauté de ce jeu. » Arsenal a réagi comme il le fallait, avec aussi une prestation combative à la hauteur. « Aujourd'hui, tout le monde a aussi pris un plaisir fou à défendre », a déclaré Havertz.

Les Gunners retrouveront la Ligue des champions dès mercredi, avec un déplacement sur le terrain du Slavia Prague. Havertz compte jusqu'ici 15 buts dans la compétition : il est donc encore très loin du record allemand détenu par Thomas Müller (57).

Arsenal goal 2026-27 Kai HavertzGetty Images

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