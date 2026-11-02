Kai Havertz, désormais détenteur du record, souriait sous les projecteurs d'Anfield et savourait l'atmosphère, tandis que les supporters d'Arsenal célébraient à tue-tête leur première victoire en championnat à Liverpool depuis 14 ans et leur accession à la première place du classement. « Cela compte énormément pour tout le club », a déclaré l'attaquant international, devenu l'homme du match grâce à un but particulier lors de la victoire 1-0 (1-0) dimanche.

Avec son 46e but en Premier League, Havertz est devenu seul le meilleur buteur allemand de l'histoire de l'élite anglaise, dépassant l'ancien capitaine de la sélection allemande Ilkay Gündogan (45). « C'est quelque chose dont je suis très, très fier. Cela a pris du temps, mais y parvenir reste malgré tout quelque chose de spécial », a confié Havertz, fou de joie, dans un entretien accordé à Sky : « Je suis évidemment aussi heureux, en tant qu'Allemand, de pouvoir représenter les Allemands ici en Angleterre. »

Avec ce but record, le joueur de 27 ans a également mis fin à sa disette : il n'avait plus marqué en championnat depuis début septembre. Face au FC Liverpool et à son coéquipier en sélection Florian Wirtz, il a une nouvelle fois montré à quel point il pouvait être important dans les grands matches.

Havertz succède à Podolski et fait oublier l'humiliation en coupe

Le dernier joueur à avoir offert la victoire à Arsenal lors d'un match de Premier League à Liverpool ? Lukas Podolski, auteur du premier but lors du succès 2-0 en septembre 2012. Le champion du monde 2014 n'a d'ailleurs inscrit « que » 19 buts en championnat en Angleterre.

« On nous a dit avant le match qu'Arsenal avait gagné ici pour la dernière fois il y a 14 ans », a déclaré Havertz, avant d'ajouter à propos des supporters : « Nous sommes tous extrêmement fiers de pouvoir leur rendre la pareille. » L'international anglais Declan Rice avait parfaitement préparé le but de Havertz (16e), et l'ancien joueur de Leverkusen n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond.

Grâce à ce succès de prestige à Anfield, les Gunners ont profité du faux pas de Manchester City contre Brighton & Hove Albion (0-1) pour reprendre la tête du classement. Le champion compte désormais trois points d'avance. L'élimination embarrassante en League Cup face à Fleetwood Town, club de quatrième division, mardi dernier ? Grâce à Havertz, elle est digérée.

« Après la défaite contre Fleetwood, on aurait dit la fin du monde », a déclaré l'entraîneur Mikel Arteta. « Mais il faut ensuite se relever et comprendre que c'est précisément ce qui fait la beauté de ce jeu. » Arsenal a réagi comme il le fallait, avec aussi une prestation combative à la hauteur. « Aujourd'hui, tout le monde a aussi pris un plaisir fou à défendre », a déclaré Havertz.

Les Gunners retrouveront la Ligue des champions dès mercredi, avec un déplacement sur le terrain du Slavia Prague. Havertz compte jusqu'ici 15 buts dans la compétition : il est donc encore très loin du record allemand détenu par Thomas Müller (57).