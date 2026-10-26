Florian Wirtz balaie les critiques cinglantes de Jamie Carragher après avoir brillé lors de la victoire de Liverpool

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Le milieu de terrain Florian Wirtz a répondu avec fermeté aux critiques de plus en plus nombreuses sur ses performances depuis son arrivée à Liverpool pour un montant record pour le club. L’international allemand, qui peine à faire preuve de régularité, assure rester concentré sur son jeu malgré les interrogations de consultants de renom sur son rendement.

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Wirtz répond à la pression des consultants

L’international allemand est sous le feu des projecteurs depuis que Liverpool a déboursé la somme vertigineuse de 116,5 millions de livres sterling pour l’arracher au Bayer Leverkusen à l’été 2025. Malgré le poids de ce montant, le joueur de 23 ans assure ne pas écouter ceux qui critiquent ses performances depuis son arrivée en Premier League. Wirtz a joué un rôle décisif dans l’ouverture du score face à Brighton : sa frappe puissante a été déviée par Pascal Gross avant de finir au fond des filets. Après ce premier but, Bradley Barcola a délivré une passe décisive à Alexander Isak pour assurer la victoire.

« Peut-être que je suis simplement quelqu’un d’intéressant, vous savez ? », a plaisanté Wirtz lors d’un entretien d’après-match avec la BBC. Le milieu de terrain, qui avait peiné à trouver de la régularité lors de sa première année sous les ordres d’Arne Slot, semble retrouver un nouvel élan dans le dispositif actuel. Wirtz compte pour l’heure un but et trois passes décisives cette saison, des chiffres qu’il espère améliorer pour faire définitivement taire ses détracteurs. « Non, je joue simplement au football. Si les gens veulent parler de moi ou me juger, c’est leur travail. Je ne me concentre pas là-dessus. Je veux simplement jouer au football, je ne peux rien faire de plus », a ajouté le meneur de jeu, qui continue de s’adapter aux exigences du football anglais.

Le milieu salue la domination de son équipe en première période

Wirtz a ensuite salué l’état d’esprit et l’excellent début de match de son équipe, soulignant la qualité de son jeu dès les premières minutes. Il a relevé qu’au cours de la première période, et particulièrement durant les trente premières minutes, ses coéquipiers avaient pris le contrôle en remportant les duels, en se créant de nombreuses occasions et en associant leur rythme offensif à une défense disciplinée pour terminer la mi-temps sans encombre.

« Nous avions le bon état d’esprit pour aborder ce match aujourd’hui. En première période, ou pendant les 30 premières minutes, nous avons pris le dessus sur eux, nous avons été très bons dans les duels et nous nous sommes créé beaucoup d’occasions. C’est bien de terminer cette mi-temps, et nous avons bien défendu. J’en suis vraiment heureux », a-t-il expliqué.

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« C’est vraiment agréable. Je pense que beaucoup de choses ne se sont pas très bien passées le mois dernier, alors je suis encore plus heureux que ça se passe bien en ce moment. Nous sommes sur la bonne voie pour arriver là où nous voulons être. Nous devons continuer comme ça et j’en suis heureux. »

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Carragher ne mâche pas ses mots

Le critique le plus virulent de la star allemande est Jamie Carragher, légende de Liverpool, qui s’est demandé à plusieurs reprises si le club en avait eu pour son argent. Après une défaite décevante face à Manchester City plus tôt dans la saison, Carragher s’était montré particulièrement sévère envers les performances du milieu de terrain. L’ancien défenseur avait estimé que Wirtz avait eu largement assez de temps pour s’adapter à la Premier League.

« Il est hors de question que Wirtz joue devant Gravenberch. Ce que Florian Wirtz apporte à Liverpool ne suffit pas actuellement. Il a joué 55, 60 matches pour Liverpool. Il ne devrait pas être dans l’équipe de Liverpool en ce moment. Je ne veux pas m’acharner sur les joueurs de Liverpool. Mais nous ne disons pas cela après 5 à 10 matches, nous le disons après 50 à 60 matches », a déclaré Carragher.

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Inquiétude à Anfield après la sortie de Wirtz

La victoire contre Brighton a été quelque peu ternie par la sortie prématurée de Wirtz. Après avoir reçu des soins sur la pelouse, le milieu de terrain a été remplacé à la 65e minute, suscitant aussitôt l’inquiétude des supporters présents à Anfield. L’Allemand a cédé sa place à Trey Nyoni, tandis que le personnel médical procédait à de premiers examens au bord du terrain pendant la fin du match.

L’entraîneur Andoni Iraola a rapidement donné des nouvelles du joueur, tout en reconnaissant que l’enchaînement des matches rendait tout problème physique potentiellement préoccupant. « Malheureusement, il a dû quitter le terrain après une légère torsion de la cheville. Ça n’a pas l’air très grave, mais nous jouons tous les trois jours, donc nous devons voir où il en est », a indiqué Iraola.