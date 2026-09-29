Dans un entretien accordé à la Münchner Abendzeitung, le membre du conseil de surveillance du FCB n’a certes pas exclu catégoriquement une nouvelle offensive sur le marché des transferts de la part du Rekordmeister allemand. Rummenigge a toutefois expliqué qu’un recrutement de Wirtz n’était pas d’actualité dans un avenir proche.

« Qu’un autre scénario soit malgré tout possible un jour ? Je ne le sais pas », a déclaré le dirigeant de 71 ans : « La question est de savoir si Wirtz est heureux à Liverpool. Je ne peux pas en juger. Uli (Hoeneß, NDLR) et moi avons été en contact pendant un certain temps avec son père et sa mère. Ensuite, ils ont pris une autre décision, et nous l’avons respectée. »

La situation actuelle dans l’effectif munichois ne nécessite pas un autre joueur offensif axial, a également souligné Rummenigge : « Il ne faut pas oublier : à ce poste jouent Jamal Musiala et Serge Gnabry, et il y a en plus d’autres options comme Ismael Saibari. » Il n’est donc « pas nécessaire d’acheter un quatrième joueur pour l’argent que Wirtz coûterait probablement ».

Pourquoi Florian Wirtz a-t-il dit non au Bayern Munich ?

Le Bayern s’était longuement penché de manière intensive sur l’international allemand, avant d’essuyer un refus de Wirtz à l’été 2025 et de voir celui qui a désormais 23 ans quitter le Bayer Leverkusen pour Liverpool contre les 125 millions d’euros évoqués. Depuis, le parcours de Wirtz est mitigé. Après une première saison malheureuse, durant laquelle les Reds ont déçu pendant de longues périodes, il est lui aussi resté très loin des attentes lors de la Coupe du monde, à l’image d’une grande partie de ses coéquipiers.

En revanche, dans le nouvel exercice, Wirtz est un titulaire indiscutable à Liverpool, où l’entraîneur Andoni Iraola a désormais pris les commandes. Jusqu’à présent, il n’a cependant pas livré de moments décisifs (aucun but, une passe décisive), même si, sur le plan du pressing, des appels en profondeur et des passes dans les intervalles, Wirtz fait statistiquement partie des meilleurs joueurs de Premier League. Malgré cela, le numéro 10 fait régulièrement l’objet de vives critiques de la part de la presse anglaise et des consultants. Par conséquent, des rumeurs plus ou moins insistantes sur un possible départ ont régulièrement circulé, et avec elles l’idée de retrouvailles tardives avec le Bayern.

« Chaque étape qu’un joueur franchit doit être mûrement réfléchie au préalable », a expliqué Rummenigge. Il s’est dit « honnêtement » surpris par l’évolution de Wirtz, qui avait avant tout invoqué des raisons sportives pour justifier son transfert à Liverpool. « On nous a laissé entendre qu’il allait à Liverpool parce que l’entraîneur de l’époque, Arne Slot, lui avait promis le poste de numéro 10, celui qu’il occupait aussi à Leverkusen. C’était un facteur important dans sa décision en faveur de Liverpool », a-t-il déclaré, avant de préciser : « Sur le plan financier, il n’y avait pas de différences dramatiques. »

Slot avait souvent aligné Wirtz sur l’aile gauche, voire l’avait laissé sur le banc. Le Néerlandais avait visiblement du mal à faire entrer toute la richesse offensive de son effectif de stars. Ce n’est qu’autour du changement d’année que Wirtz a trouvé son rythme dans la saison et il a alors aussi enchaîné les statistiques décisives, avant de reculer de nouveau en fin de parcours après une blessure au dos. Au final, Wirtz a totalisé 17 implications sur des buts (sept réalisations, dix passes décisives) en 49 apparitions toutes compétitions confondues.