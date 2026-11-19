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Paul Ince a reconnu auprès de GOAL que Liverpool et Manchester United n’avaient pas fait leurs « devoirs » avant de dépenser de grosses sommes pour renforcer leur milieu de terrain. Il ne comprend pas pourquoi 116 millions de livres (153 millions de dollars) ont été déboursés pour Florian Wirtz alors que le jeune prodige Josh King aurait pu être recruté à Fulham pour une fraction de ce prix.

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De grosses sommes investies au milieu de terrain

Des sommes considérables ont été investies à Anfield et à Old Trafford pour recruter des joueurs censés apporter créativité et énergie à leurs équipes respectives. L’international allemand Wirtz peine à avoir l’impact attendu sur les bords de la Mersey, malgré un prix à neuf chiffres.

À Manchester, des questions embarrassantes se posent au sujet de Youri Tielemans et d’Andrey Santos après leurs transferts en 2026 vers le « Théâtre des rêves », leur rendement au regard des sommes dépensées laissant à désirer.

Des recrues cherchées au mauvais endroit

On pourrait soutenir que deux poids lourds de Premier League ont prospecté sur les mauvais marchés des transferts. Dans le cas de Liverpool, il aurait peut-être fallu regarder beaucoup plus près de chez lui.

Si le club voulait un meneur de jeu au potentiel immense, capable de déverrouiller les défenses adverses les plus compactes, des missions de recrutement à Londres auraient peut-être été préférables à celles menées à Leverkusen.

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King appelé en équipe d’Angleterre

La cote de King ne cesse de grimper depuis quelque temps . Il a fait ses débuts avec Fulham à 17 ans et a été appelé dans le dernier groupe de l’équipe d’Angleterre, même s’il attend toujours sa première sélection à ce niveau .

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Le joueur de 19 ans est considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs. Sa capacité à porter le ballon et à mettre ses adversaires sur le reculoir s’illustre régulièrement dans l’élite anglaise. Son influence offensive semble assurément plus déstabilisante que celle de Wirtz, qui peine à convaincre.

Un transfert majeur prédit au jeune joueur

Interrogé sur la possibilité que Liverpool aurait dû tenter de recruter King à Craven Cottage plutôt que de dépenser une fortune pour une supposée superstar venue d’Europe continentale, l’ancien milieu des Reds et de Manchester United, Ince, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec freebets.com, a déclaré à GOAL : « Depuis que Josh King a commencé à jouer pour Fulham, je trouve que c’est un joueur merveilleux.

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« Et là, on peut se demander : pourquoi dépenser 50 millions de livres pour Santos et 30 millions pour Tielemans ? Faites une offre de 75 millions de livres pour Josh King. Ils ont dépensé 75 millions de livres pour [Carlos] Baleba. Il n’a même pas joué à Brighton l’an dernier, il arrive à Manchester United, dispute un ou deux matches et se blesse de nouveau.

« Avec quelqu’un comme Josh King, on se dit forcément : “Waouh, ce gamin va être spécial”, parce qu’il l’est vraiment. C’est un garçon très léger, élancé, mais il est solide, il est très bon des deux pieds, il se place là où il faut, marque des buts et délivre des passes décisives. Je l’aime vraiment beaucoup.

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« On se dit qu’il faut faire ses devoirs. Je crois que le problème, aujourd’hui, c’est que beaucoup d’entraîneurs et de recruteurs regardent les autres championnats : la Bundesliga, le championnat italien, le championnat français.

« À Leverkusen, Wirtz était un très, très grand joueur. Mais c’est la Bundesliga. Il n’y a vraiment que le Bayern Munich, probablement Leverkusen, Dortmund et Leipzig : ce sont les quatre meilleures équipes. Elles vont donc écraser leurs adversaires trois ou quatre buts à zéro et vous avez l’air d’un joueur de classe mondiale. Et tout à coup, vous le recrutez.

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« Je ne dis pas que c’est un mauvais joueur. Je l’ai vu contre les Pays-Bas, il a marqué un but incroyable, il était d’une tout autre classe. Mais c’est différent, le football international.

« J’espère toujours, pour lui, qu’il pourra convaincre tout le monde à Liverpool. Je pense toujours que c’est un joueur de qualité. Il doit simplement être plus solide, jouer plus vite avec le ballon. Il manque parfois un peu de puissance. Il subit beaucoup de pression, c’est un joueur talentueux.

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« Mais quand je regarde Josh King, je me dis simplement que quelqu’un n’a pas fait ses devoirs. Je sais que les supporters de Fulham ne veulent pas m’entendre dire ça, mais il pourrait jouer pour United dès maintenant. Pour moi, il est à ce point-là ? On verra ce qui se passera. »

L’intérêt pour King continue de grandir

King attirerait de nombreux regards admiratifs. Le sentiment général est que son départ de l’ouest de Londres dans le cadre d’un transfert retentissant n’est qu’une question de temps.

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Reste à savoir s’il prendra la direction du nord-ouest de l’Angleterre. Le champion de Premier League, Arsenal, figure aussi parmi ses nombreux prétendants , d’autres clubs ayant fait les « devoirs » que Liverpool et United ont trop longtemps négligés.