Florian Thauvin : "Les Jeux sont une expérience unique"

Parmi les trois joueurs de plus de 23 ans de la liste de l’équipe olympique, Florian Thauvin savoure son retour et cette chance de disputer les Jeux.

Florian Thauvin, André-Pierre Gignac. Ces deux-là sont inséparables depuis le parcours commun à l’Olympique de Marseille et vont se retrouver à partir de la saison prochaine au Mexique puisque Thauvin a rejoint les Tigres de Monterrey.

Avant d’en découdre pour de bon dans la ligue mexicaine, les deux compères ont une nouvelle mission : celle de guider l’équipe de France olympique lors des JO de Tokyo. Sélectionnés parmi les trois joueurs de plus de 23 ans avec Téji Savanier, Gignac et Thauvin jouent le rôle de grands frères depuis deux semaines dans la sélection de Sylvain Ripoll.

Après un unique match de préparation contre la Corée du Sud samedi dernier (victoire 2-1), les joueurs français ont mis le cape sur Tokyo, sa crainte liée au COvid-19 mais surtout au village olympique.

Un endroit où tous les athlètes, qu’importe leur discipline, sont rassemblés pour vivre ces trois semaines de compétition. Une ville dans la ville dont les deux internationaux français n’ont pas vraiment l’habitude.

"Ça n’a rien à voir avec ce que j’ai connu pour le moment, confie Florian Thauvin en conférence de presse. Quand on fait des compétitions habituellement, on est dans notre hôtel en cercle bien restreint, on ne voit personne de la compétition alors que là, tous les athlètes sont ensemble. On mange au self tous ensemble. On mange avec les tennismen, les handballeurs, les judokas, tout ce que vous voulez. C'est une expérience vraiment différente, ça donne de la fraîcheur. Je suis content de découvrir ça parce que c'est une belle expérience."

Dans la pré-liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2020, Florian Thauvin n’a finalement pas été retenu mais a pu se consoler avec cette sélection olympique aux allures de Coupe du Monde.

A la différence des clubs français, le champion du monde 2018 a pu compter sur la compréhension de son club afin d’être à Tokyo. Avec une arrivée à la fin qui, il aurait pourtant pu être difficile de convaincre les Tigres de le laisser partir. Ce fut tout l’inverse.

"Au Mexique, il y a une mentalité et une vision des choses différentes, confie Thauvin dans L’Equipe. Pour eux, disputer les Jeux est à la fois une fierté et un objectif, alors qu'en France, on a vu comment ça s'est passé. Eux, ils sont heureux d'avoir deux joueurs qui représentent la France à Tokyo."

Après le titre de champion du monde U20 en 2013 et celui chez les A en 2018, Florian Thauvin souhaite désormais accrocher une médaille olympique à son cou.