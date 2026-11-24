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Alessandro Florenzi, né en 1991, ancien joueur de la Roma (2012-2020) et du Paris Saint-Germain (2020-2021), s’est confié à la Gazzetta dello Sport avant le match entre la Roma et les Français, champions d’Europe.

Sur la Roma et ses ambitions en championnat : « À mon avis, cela dépend beaucoup de la Ligue des champions. Je suis peut-être fou, mais si la Roma était éliminée de la compétition en janvier, je n’en serais pas si mécontent. Je le dis parce que je l’ai moi-même vécu : à l’AC Milan, nous avons gagné le Scudetto parce que nous avons été éliminés de la Ligue des champions. C’est une compétition qui coûte beaucoup d’énergie, physiquement et mentalement, entre le stress et les déplacements. Une élimination n’est jamais agréable, mais si l’on peut ensuite consacrer ces forces au championnat, cela aide. »

Sur le match PSG-Roma : « Le PSG compte quelques absences importantes, mais reste une très grande équipe, favorite sur le papier. La Roma se met un peu la pression toute seule, comme à Manchester, où elle semblait devoir absolument obtenir un résultat. Cette fois, ce sera peut-être différent… Gasp ne doit pas aller à Paris pour gagner, mais pour livrer une grande prestation. Si cela se solde par une défaite, ce ne serait pas non plus inconcevable. »

Sur les raisons pour lesquelles Luis Enrique, entraîneur du PSG, n’a pas réussi à la Roma : « C’était peut-être trop tôt. J’ai ma propre idée : tout comme il faut laisser travailler les jeunes, il faut en faire autant avec les entraîneurs. Luis a commis des erreurs, mais à Rome, nous sommes un peu impatients, nous ne savons pas attendre. Pourtant, quand on parle à l’un de ses anciens joueurs, tous disent que c’était un génie : il faisait déjà, il y a quinze ans, ce que d’autres font aujourd’hui. »