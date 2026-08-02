Enrique Riquelme, qui était candidat à la présidence du Real Madrid lors des dernières élections, a adressé un message à Florentino Pérez, le président du club merengue.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Riquelme a demandé à Florentino Pérez de suivre l'exemple de Gianni Infantino, qui a renoncé à son projet de privatiser une partie de la Coupe du monde.

Selon le journal « Marca », Riquelme s'est appuyé sur des informations du journal Expansión, un quotidien de référence de la presse économique en Espagne, qui a révélé, sous le titre « Infantino renonce à son intention de créer une filiale pour la commercialisation de la Coupe du monde », qu'il s'agissait d'une idée très similaire à celle envisagée par Florentino Pérez.

« La Fédération internationale de football (FIFA) a réussi à corriger la situation… », a ainsi déclaré l'ancien candidat à la présidence du club dans sa publication sur Instagram.

Et d'ajouter : « Certains doivent faire attention… tout n'est pas à vendre. » Un message on ne peut plus direct, adressé à Florentino Pérez et à ses conseillers les plus proches.

Le projet du président du Real Madrid visant à attirer des capitaux privés reste d'actualité. Et bien que Florentino Pérez n'ait pas dévoilé ce projet durant la campagne électorale, conscient que cette question susciterait un rejet massif parmi les membres du club, il semble que la formule retenue (très similaire au projet de la FIFA) consiste à créer une filiale vers laquelle seraient transférées les activités liées au football.

Pérez prévoit de vendre entre 5 et 10 % de cette société à un ou plusieurs investisseurs extérieurs.

Après avoir renoncé à l'idée initiale de transformer le club en une entité commerciale, Florentino Pérez est conscient que ce nouveau modèle devra recevoir l'approbation des membres par le biais d'un référendum.

En principe, le premier week-end du mois d'octobre pourrait être la date choisie par Florentino pour présenter ce projet aux propriétaires actuels du club.

Les sondages internes indiquent que le président du Real Madrid craint une forte opposition à cette proposition, jugée déstabilisante pour l'histoire du club, et un automne chargé de tensions semble se profiler.

Florentino Pérez est très inquiet à l'idée de se heurter à un rejet total de son idée, comme tout le laisse penser, et de devoir, à l'image de Gianni Infantino qui a été contraint d'enterrer soudainement son projet en raison de la contestation absolue et retentissante contre son idée, abandonner ce nouveau projet, comme cela lui est déjà arrivé avec la Super Ligue.