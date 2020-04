Florentino Perez "rêve" toujours de Neymar selon l'ancien agent du Brésilien

Le Real et son président Florentino Perez chercheraient toujours à enrôler la star brésilienne, Neymar. C'est ce que révèle l'agent de ce dernier.

Le président du , Florentino Perez, rêve toujours de signer Neymar, d'après ce que rapporte l'ancien agent du joueur, Wagner Ribeiro.

Perez voulait enrôler Neymar quand ce dernier était encore jeune à Santos. Mais la star de la Seleçao "a finalement suivi son cœur" et opté pour le grand rival des Merengue en , le .

Le Barça veut toujours ramener Neymar au Camp Nou depuis le , mais le président de Mediapro, qui devrait diffuser des matchs de la saison prochaine, a déclaré qu'il était "impossible" que le Barça puisse financer une telle opération. Reste à savoir si Madrid pourrait se permettre de l'enrôler. Selon Ribeiro, Perez voudrait au moins essayer.

"Neymar voulait Barcelone [quand il était à Santos]", a déclaré Ribeiro à ESPN. "J'ai essayé de l'emmener au Real Madrid, j'ai amené trois des dirigeants du Real Madrid à Sao Paulo. Ils ont passé 15 jours dans mon bureau avec le père de Neymar, avec Neymar lui-même, essayant de le signer. Mais à la fin, Neymar a suivi son cœur; il voulait jouer pour Barcelone."

"Florentino rêve de signer Neymar. L'année dernière, en mai, je suis allé au bureau de Florentino et il m'a dit qu'il avait toujours ce rêve", a poursuivi Ribeiro.

Neymar a passé quatre saisons avec Barcelone, remportant deux titres de champion, trois Copas del Rey et la en 2014-15. Aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez dans le prestigieux trio «MSN», Neymar a marqué 105 buts en 186 matchs toutes compétitions confondues pour le club blaugrana. Il a ensuite rejoint le PSG avec un record du monde des transferts à l'été 2017 et, bien que les accomplissements et les titres aient continué à garnir son palmarès, il a été continuellement lié à un retour en .

Barcelone a fait de gros efforts pour le signer l'été dernier, mais les Catalans n'ayant pas réussi à transférer Ousmane Dembele. Neymar a aussi poussé toutes ses forces pour tenter de retourner au Nou Camp. De nombreuses indications laissent croire que le Barça tente à nouveau de le ramener dans ses rangs lorsque la fenêtre de transfert s'ouvrira.

Comme l'a révélé Goal, le club catalan a également posé des questions initiales aux représentants de Timo Werner, bien que l'attaquant du soit considéré comme une option de secours, Neymar et Lautaro Martinez étant en tête de liste de souhaits.