Si cela ne tenait qu’à Florentino Pérez, José Mourinho redeviendrait l’entraîneur principal du Real Madrid la saison prochaine. Selon David Ornstein, du site The Athletic, « The Special One » aurait la préférence du président madrilène.

L’actuel entraîneur du Benfica Lisbonne réalise une saison remarquable : son équipe est toujours invaincue en championnat.

Malgré cette série d’invincibilité, le club lisboète risque toutefois de voir le titre lui échapper : le Porto de Francesco Farioli compte déjà sept points d’avance au classement et il ne reste que trois journées à disputer.

À Madrid, la saison est décevante : le Bayern Munich a éliminé les Merengue en Ligue des champions et, en Liga, la Casa Blanca pointe à neuf longueurs du FC Barcelone, un écart quasi insurmontable.

L’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa, qui avait remplacé Xabi Alonso après son limogeage en cours de saison, ne sera pas non plus aux commandes de l’équipe la saison prochaine. Mourinho pourrait donc être l’homme chargé de ramener le Real Madrid vers la gloire.

« Plusieurs sources, ayant souhaité rester anonymes auprès de The Athletic car elles n’en avaient pas l’autorisation, affirment que c’est Pérez qui décidera du prochain entraîneur principal », écrit Ornstein mardi.

« Le président est désormais le plus fervent partisan du retour de Mourinho, mais des voix dissonantes se font également entendre au sein du club », précise l’expert en transferts. Le technicien portugais disposerait d’une clause libératoire de trois millions d’euros dans son contrat avec les Aigles.