Flick : Yamal est le meilleur joueur du monde, et la star du Barça fera son retour face au Betis

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a écarté l'idée que Marc Bernal puisse être une option pour occuper le poste de défenseur central gauche avec le Barça.

Interrogé sur la difficulté de jouer après une longue trêve et sur le calendrier compliqué à venir, Flick a déclaré en conférence de presse avant le match face à Getafe : « Ces trêves font partie de notre travail, et je ne les apprécie pas, mais je ne peux pas les changer. Nous devons nous concentrer sur le prochain match, car 5 matchs très importants nous attendent, et nous devons nous préparer, ce que nous ferons. »

Au sujet de la possibilité d'effectuer une rotation en pensant à la période à venir, Flick a déclaré : « Nous faisons toujours la même chose : on dit toujours que le prochain match est le plus important et rien ne change. Le prochain adversaire est Getafe et ce sera un rival solide. Nous savons comment ils jouent, et il est généralement difficile de jouer contre eux. »

Concernant la date du retour de Frenkie de Jong, Flick a répondu : « Il sera peut-être présent face au Betis. Son état est bon et il n'a pas de douleur, mais il a besoin de temps et nous le lui accorderons. »

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Quant à savoir si Joan García est prêt à jouer, l'entraîneur du Barça a déclaré : « Ter Stegen est toujours une option, tout comme Szczęsny, mais au vu de ce qu'il a montré aujourd'hui, Joan est en très bonne forme et je pense qu'il sera capable d'être titulaire. »

À propos de la possibilité de voir de Jong évoluer comme défenseur central, Flick a affirmé : « Il peut bien sûr jouer là. Nous avons plusieurs options, et Frenkie est l'une des options pour jouer au poste de défenseur central. »

Interrogé pour savoir si Marc Bernal constituait une autre option comme défenseur central gauche, Flick a précisé : « Il a parfois joué à ce poste à l'entraînement, mais nous ne le voyons pas à cette position. Pour un jeune doté d'un tel talent, il est préférable qu'il joue à son poste, qu'il progresse et qu'il gagne davantage de confiance. Il affiche de très bons niveaux lors des derniers matchs, et je ne le considère pas comme une option pour jouer défenseur central. »









Au sujet de sa satisfaction concernant la concurrence au poste d'arrière gauche, l'entraîneur du Barça a déclaré : « Nous avons deux joueurs pour chaque poste, et tout le monde doit jouer à son plus haut niveau, sinon nous pouvons le remplacer, et tout le monde le sait. Je le constate à l'entraînement : chacun sait qu'il faut donner 100 %, et l'intensité que je vois me plaît beaucoup. Pour le club et pour tout le monde, il est très positif de disposer d'un joueur comme Espart, issu de la Masia, pour les quatre prochaines années. »

Au sujet de la période remarquable que traverse Lamine Yamal, Flick a conclu ses propos en déclarant : « Son niveau est remarquable, de même qu'avec l'Espagne. Je l'ai vu à Londres, où j'étais dans les tribunes. Il faut penser aux joueurs sous un angle différent : Cubarsí et Yamal sont jeunes et récupèrent plus vite. S'il joue 60 ou 70 minutes, c'est une bonne chose, même s'il veut tout jouer, car il adore jouer. Il sera le meilleur joueur du monde s'il ne l'est pas déjà, car il est au sommet et tout proche. S'il continue ainsi et cherche à s'améliorer avec cet état d'esprit, je suis satisfait de lui. »