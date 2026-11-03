Hans Flick, l'entraîneur du Barça, s'est dit satisfait de la performance défensive de son équipe lors de la victoire face à Aston Villa sur le score de trois buts à zéro, mardi soir, dans le cadre de la Ligue des champions, soulignant que tous les joueurs ont contribué à garder leur cage inviolée.

Le Barça a signé une victoire facile face au club anglais lors de la rencontre disputée au Camp Nou, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue.

Flick a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne Movistar et relayés par le journal espagnol « AS » à l'issue du match : « Oui, cette victoire était importante. Nous avons affronté une grande équipe qui a bien défendu. Nous sommes satisfaits de la prestation de notre défense, chacun a donné le meilleur de lui-même pour terminer la rencontre sans encaisser de but. »

Flick a ajouté, à propos du travail défensif de l'équipe : « Nous devons continuer à travailler. Tout le monde a livré une performance impressionnante, nous étions très solides et nous avons très bien défendu. C'était formidable. »

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Il s'agit du premier match du Barça sans encaisser de but en Ligue des champions depuis avril 2025, lorsqu'il avait battu le Borussia Dortmund 4-0. Depuis, il avait concédé des buts lors de 18 matches consécutifs, une série négative record.

La situation de Rodri

L'entraîneur allemand a évoqué l'état de Rodri, qui a ressenti des douleurs musculaires au cours de la rencontre et a dû sortir, précisant : « Il a ressenti une certaine gêne musculaire, et nous devons attendre jusqu'à demain pour en savoir plus. »

Par cette déclaration, Flick a entretenu le flou autour de la participation du milieu de terrain espagnol au match très attendu face à l'Atlético de Madrid en Liga, dimanche prochain.

Au sujet du prochain duel face à l'Atlético de Madrid, Flick a indiqué que son équipe disposait de 4 jours pour récupérer et se préparer à la rencontre, déclarant : « Nous avons 4 jours pour retrouver notre pleine forme et disputer le match. »