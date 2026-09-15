Dans un geste qui en dit long sur la véritable place de Gavi au sein du nouveau projet du Barça, l'entraîneur Hansi Flick a tenu une réunion privée et prolongée avec son milieu de terrain andalou, une démarche qui prépare son retour en force dans le onze de départ et coupe l'herbe sous le pied des tentatives du Paris Saint-Germain de le recruter.

La séance d'entraînement qui s'est tenue ce mardi matin, en préparation du match face au Racing Santander mercredi lors de la sixième journée de Liga, a été le théâtre d'une scène remarquable.

Hansi Flick a passé quelques minutes à discuter en tête-à-tête avec Gavi, accompagné de son adjoint Arnau Blanco, à l'écart du reste de ses coéquipiers.

Le message de Flick était clair, selon le journal espagnol « Sport » : sa confiance en Gavi n'a pas été ébranlée malgré un début compliqué.

Après avoir été titulaire lors du match d'ouverture face à Elche pendant 44 minutes, une blessure à la jambe droite l'a empêché d'être présent contre l'Athletic Bilbao et le Rayo Vallecano, avant qu'il ne revienne pour disputer seulement 8 minutes face au Feyenoord en Ligue des champions, puis assiste aux matchs face à Valence et Levante depuis le banc des remplaçants.

Malgré cela, la performance de Gavi à l'entraînement a été très positive et pleine de vitalité, ce qui en fait l'un des principaux candidats pour intégrer le onze de départ que Flick compte aligner face au club de Cantabrie, d'autant plus que l'entraîneur souhaite faire jouer des joueurs à leur pleine condition physique avant les deux matchs consécutifs face au Racing demain, puis face à Séville samedi au Sánchez Pizjuán.

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La réponse du Barça aux manœuvres de Paris

Cette réunion intervient à un moment sensible, alors que se multiplient les informations en provenance de France concernant le désir du Paris Saint-Germain de recruter Gavi, à la demande directe de son entraîneur Luis Enrique.

Selon les rapports, l'entraîneur espagnol souhaite que le club parisien prenne contact avec le Barça pour étudier un éventuel transfert d'une valeur d'environ 40 millions d'euros.

Cependant, la position au sein du Barça est ferme et claire : il n'existe aucune intention de vendre Gavi, et le joueur lui-même est entièrement concentré sur la réussite sous le maillot blaugrana. La réunion secrète de Flick aujourd'hui est la meilleure preuve que Gavi reste une pièce maîtresse dans l'équation de l'entraîneur allemand.