Le Barça se déplace sur la pelouse de Séville, ce samedi, dans un choc que le stade Ramón Sánchez Pizjuán accueille, au titre de la septième journée du championnat d'Espagne.

Le Barça aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir réalisé un parcours parfait lors des six premières journées, glanant 18 points, dans un début de saison exceptionnel au cours duquel l'équipe a affiché un niveau remarquable et un rendement offensif de premier ordre.

L'Allemand Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, devrait s'appuyer sur le gardien polonais Wojciech Szczęsny, âgé de 36 ans, pour garder les cages de l'équipe face à Séville, en raison de la blessure de Joan García au genou droit.

Bien que Flick n'ait pas officiellement confirmé la titularisation de Szczęsny lors de ses déclarations d'hier, ses propos tenus à l'issue de la rencontre face au Racing Santander, mercredi, ont largement laissé entrevoir sa volonté de compter sur le gardien polonais pour le match de ce soir.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Flick s'oriente vers plusieurs changements dans son onze de départ, ce que l'entraîneur a confirmé lors de la conférence de presse, lorsqu'il a indiqué que Cubarsí ferait partie des éléments qui débuteront la rencontre.

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Xavi Espart, Fermín López et Anthony Gordon, qui ont été mis au repos lors de la dernière journée, devraient eux aussi avoir l'occasion de débuter comme titulaires face à Séville.

En revanche, João Cancelo, Dani Olmo et Karim Adeyemi pourraient prendre place sur le banc des remplaçants, aux côtés de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim.

Éric García, Rodri, Pedri, Lamine Yamal et Raphinha semblent figurer parmi les choix de départ de Flick, tandis que l'identité du partenaire de Cubarsí en charnière centrale reste en suspens, avec une concurrence entre Gerard Martín et Christensen pour ce poste.

Au vu des données actuelles, le Barça pourrait débuter avec une formation composée de : « Szczęsny ; Éric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart ; Rodri, Pedri ; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon ; et Raphinha ».

De son côté, Séville sera privé des services de son attaquant belge Lukas Stassin en raison d'une blessure musculaire, tout comme se poursuit l'absence de Rubén Vargas pour blessure. En revanche, le défenseur sénégalais Arouna Sangante s'est remis d'une entorse à la cheville, tandis que le défenseur central Kike Salas sera disponible, malgré une blessure à la jambe droite subie lors de la rencontre face au Riazor et son absence à l'entraînement de jeudi.

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