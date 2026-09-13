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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Flick reconnaît : nous nous en sommes sortis, le premier but est « mon erreur », et ce joueur ne me surprend pas

Levante vs FC Barcelone
Levante
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LaLiga
H. Flick
K. Adeyemi
Espagne

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a exprimé sa satisfaction après la victoire face à Levante, sur le score de 4-2 lors de la cinquième journée de Liga, mais il a livré une analyse critique aux niveaux individuel et collectif.

Le journal Marca a rapporté les déclarations de Flick lors de la conférence de presse. Il a ainsi affirmé : « Le meilleur du match, c'était le début. Nous savions que ce ne serait pas une confrontation facile. Il n'y a pas d'excuses. »

Il a poursuivi : « Le premier but était de ma faute, car je voulais attendre la mi-temps pour effectuer les changements, alors que j'aurais dû les faire plus tôt. »

Il a insisté : « Nous devons nous battre et survivre à ce genre de matchs. Il y a des choses que nous devons améliorer, et nous en parlerons. Mais je suis satisfait du résultat du match. Ils ont livré une bonne seconde période, mais je suis content. »

Il a souligné : « Nous allons analyser le match, comme nous le faisons toujours. Nous voulons proposer une meilleure performance lors du prochain match. À chaque match, c'est la même chose : si tu ne donnes pas 100 % de ton niveau, il peut se produire des choses comme celle-ci. Mais nous avons survécu. »

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Au sujet du penalty tiré par Yamal, il a commenté : « Je n'ai rien à voir là-dedans, que celui qui se sent prêt s'en charge. La dernière fois, c'était Raphinha. Tout le monde est capable et prêt à tirer le penalty. »

Il a poursuivi : « Ademi ? Il nous a donné le meilleur de lui-même. Il a marqué le quatrième but et scellé le match. Ce qu'il apporte ne me surprend pas. Quand il est concentré, il est formidable. Je le connais depuis des années et je sais ce qu'il peut apporter. C'est un joueur particulier. Il ne se relâche pas, il pense déjà à la passe suivante. »

Il a insisté : « Gordon nous apporte beaucoup, il maîtrise le ballon et conserve la possession, mais il veut marquer. Il est encore tôt. Il le fera, c'est certain. Les buteurs veulent marquer, mais je suis content de ce qu'il nous apporte. »

À propos d'Espart, Flick a déclaré : « Il livre une bonne performance. Il est bon sur les plans technique et tactique. Il joue à un niveau remarquable. »

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