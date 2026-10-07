Flick reçoit une bonne nouvelle avant la reprise de la Liga, Raphinha toujours absent

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu une bonne nouvelle avant le prochain duel face à Getafe, après le retour du gardien Joan García à l'entraînement collectif, à la suite de sa guérison de la blessure qui l'avait écarté du match contre Séville.

Selon le journal «Marca», la séance d'entraînement du Barça, ce mercredi, a vu la participation de García avec le reste de ses coéquipiers, ce qui réduit ainsi progressivement la liste des blessés du club catalan.

Le gardien avait souffert d'un problème au genou droit lors du duel face au Racing le 16 septembre dernier, après avoir effectué un mauvais mouvement durant la première mi-temps, ce qui l'avait contraint à quitter le terrain à la mi-temps.

La blessure de García n'était pas grave, mais elle l'a privé de participer à la seconde mi-temps face au Racing. Il a également manqué le duel contre Séville au stade Ramón Sánchez Pizjuán, en plus de ne pas avoir été convoqué par Luis de la Fuente pour disputer les matchs avec la sélection espagnole.

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García est le gardien titulaire sur lequel compte Flick, et avec son retour à l'entraînement collectif, les indications laissent penser qu'il pourrait être titulaire lors de la reprise du championnat espagnol face à Getafe, samedi, dans le match qui se jouera au stade Spotify Camp Nou.

Raphinha toujours absent

En revanche, le Brésilien Raphinha n'a pas encore rejoint l'entraînement collectif, après être rentré de manière anticipée du rassemblement de sa sélection en raison de sa blessure à l'arrière de la cuisse de sa jambe droite.

De son côté, Frenkie de Jong, qui avait repris l'entraînement collectif hier mardi après sa guérison d'une blessure au genou qui l'avait écarté des terrains depuis le mois d'août, a de nouveau travaillé avec le groupe aujourd'hui, même si ce n'est que sur une partie de la séance.

La liste des blessés du Barça comprend encore Roony et Andreas Christensen.

Le retour des internationaux

L'entraînement du Barça a également été marqué aujourd'hui par le retour de plusieurs joueurs internationaux, puisque Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal, Xavi Espart et Hamza Abdelkarim ont participé à la séance sous la direction de Flick.

Le reste des joueurs ayant disputé des matchs avec leurs sélections, parmi lesquels les joueurs de la sélection espagnole et Livaković, devraient rejoindre l'entraînement du Barça demain jeudi.

La séance de l'équipe première a aussi vu la participation d'Iker Rodríguez, joueur de l'équipe réserve.