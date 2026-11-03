Le Barça poursuit ses démarches en vue de recruter un défenseur axial afin de renforcer les rangs du club catalan lors du mois de janvier prochain, pour s'assurer de rester dans la course sur tous les tableaux.

La direction sportive du Barça, menée par Deco, étudie des options variées ; et parmi les noms qui ont émergé sur le radar du club figure le défenseur équatorien Piero Hincapié, âgé de 24 ans, qui évolue actuellement sous les couleurs d'Arsenal, où il n'a pas bénéficié du temps de jeu attendu cette saison.

Selon le quotidien catalan « Sport », les problèmes physiques et la forte concurrence dans l'arrière-garde du club londonien ont réduit le rôle de Hincapié au sein des plans de l'entraîneur Mikel Arteta.

Le joueur équatorien, qui avait rejoint Arsenal en provenance du Bayer Leverkusen, peine à préserver sa continuité, et ne fait actuellement pas partie des options favorites de l'entraîneur espagnol.

Pour autant, le profil du joueur correspond parfaitement à ce que recherche le Barça ; il joue du pied gauche, dispose d'une expérience internationale, et possède une polyvalence tactique que Hansi Flick apprécie tout particulièrement, puisqu'il peut évoluer aux postes de défenseur central et d'arrière gauche.

Cette double capacité permettrait d'élargir les options défensives du club catalan au cours de la seconde moitié de la saison, qui s'annonce riche en grands défis.

Deco et Flick ont tous deux reçu d'excellents rapports au sujet de l'international équatorien, aussi le directeur sportif a-t-il établi des contacts préliminaires avec les représentants du joueur afin de sonder sa disposition à changer de club, et d'examiner la possibilité de boucler l'opération lors du mercato hivernal.

Mais cette opération, dans tous les cas, ne sera pas facile ; car bien que Mikel Arteta ne s'appuie pas sur Hincapié comme titulaire régulier à l'heure actuelle, il se montre très réticent à l'idée de se séparer d'un joueur en janvier. L'entraîneur d'Arsenal sait qu'il reste de nombreux matchs à disputer et ne souhaite pas réduire ses options au sein d'un effectif appelé à concourir sur plusieurs fronts.

Pour l'instant, cette démarche demeure uniquement exploratoire et s'inscrit dans les efforts de Deco pour trouver des solutions défensives au club catalan. Dans le même contexte, le réseau « Sky » a rapporté que le Barça s'est également renseigné au sujet d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter Milan, qui figure toujours parmi la liste des cibles établie par le département sportif du club.

Les contacts relatifs à Hincapié et l'intérêt pour Bastoni confirment que le Barça explore le marché des défenseurs centraux, et Deco cherche à évaluer toutes les options disponibles avant de prendre une décision définitive ; un processus influencé par les exigences sportives de Flick d'une part, et par les contraintes financières du club d'autre part. Le mois de janvier revêt désormais une importance croissante dans la planification stratégique du club catalan.