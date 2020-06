Flick : "Qui ne voudrait pas avoir Havertz ?"

L'entraineur du Bayern a reconnu qu'il serait très content d'avoir le stratège du Bayer, Kai Havertz, dans son effectif.

Hansi Flick a laissé entendre que le serait intéressé par la signature de la star du Kai Havertz, car il faisait partie des entraîneurs qui aimeraient avoir le joueur de 20 ans dans leur effectif.

L'international allemand est devenu l'un des jeunes talents les plus convoités d'Europe grâce à ses performances étincelantes lors de la saison 2019-2020, Il a notamment marqué sept buts lors de ses six dernières apparitions. Des clubs comme , , le et le Bayern ont été cités comme prétendants pour l'accueillir, et les Bavarois pourraient bien être en pole pour le signer si Havertz se décidait de rester en .

En effet, Flick, qui a été nommé entraineur du Bayern à titre permanent en avril, mesure parfaitement les qualités de la star de Leverkusen et a suggéré que les dirigeants de la pourraient bien être sur le marché pour l'enrôler. En outre, il a avoué qu'il aimerait qu'il fasse partie de son équipe.

Le joueur de 55 ans a déclaré aux journalistes avant le match de samedi contre...Leverkusen: "Je pense que très peu d'entraîneurs ne voudraient pas avoir Kai Havertz dans leur équipe. Je le connais depuis les moins de 17 ans. Il a énormément progressé à Leverkusen. Il se déplace très bien entre les lignes et a un fort instinct pour marquer des buts à un jeune âge."