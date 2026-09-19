Le FC Barcelone se déplace chez le Séville FC, ce samedi, pour un choc qui se disputera au stade Ramón Sánchez Pizjuán, dans le cadre de la septième journée du Championnat d'Espagne.

Le FC Barcelone aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe, après avoir réussi un sans-faute lors des six premières journées, engrangeant 18 points au terme d'un début de saison exceptionnel, durant lequel l'équipe a affiché un niveau remarquable et un jeu offensif de grande qualité.

L'Allemand Hans Flick, entraîneur du FC Barcelone, devrait s'appuyer sur le gardien polonais Wojciech Szczesny, âgé de 36 ans, pour garder les buts de l'équipe face au Séville FC, en raison de la blessure de Joan García au genou droit.

Bien que Flick n'ait pas officiellement confirmé la participation de Szczesny lors de ses déclarations d'hier, ses propos à l'issue de la rencontre face au Racing Santander, mercredi, ont largement laissé entrevoir son intention de miser sur le gardien polonais pour le match de ce soir.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Flick s'oriente vers plusieurs changements dans son onze de départ, ce que l'entraîneur a confirmé lors de la conférence de presse en indiquant que Cubarsí sera l'un des éléments à débuter la rencontre.

Vous pouvez discuter des sujets et de l'actualité plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Xavi Espart, Fermín López et Anthony Gordon, qui avaient été ménagés lors de la dernière journée, devraient également avoir l'occasion de débuter face au Séville FC.

À l'inverse, João Cancelo, Dani Olmo et Karim Adeyemi pourraient prendre place sur le banc des remplaçants, aux côtés de l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim.

Eric García, Rodri, Pedri, Lamine Yamal et Raphinha semblent figurer parmi les choix de base de Flick, tandis que l'identité du partenaire de Cubarsí en charnière centrale reste en suspens, avec une concurrence entre Gerard Martín et Christensen pour ce poste.

Compte tenu des données actuelles, le FC Barcelone pourrait débuter avec une composition comprenant : « Szczesny ; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart ; Rodri, Pedri ; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon ; et Raphinha ».

De son côté, le Séville FC sera privé des services de son attaquant belge Lukas Stassin en raison d'une blessure musculaire, tandis que se poursuit l'absence de Rubén Vargas, lui aussi blessé. En revanche, le défenseur sénégalais Arouna Sangantit s'est remis d'une entorse à la cheville, alors que le défenseur central Kike Salas sera disponible, malgré une blessure à la jambe droite subie lors de la rencontre face au Riazor et son absence à l'entraînement de jeudi.

Vous pouvez discuter des sujets et de l'actualité plus en profondeur sur les forums de « Kooora »