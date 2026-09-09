Flick opère de nombreux changements dans la composition du Barça face à Feyenoord : quelle est la situation de Hamza ?

Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a dévoilé le onze officiel de son équipe pour affronter le club néerlandais du Feyenoord ce mercredi soir, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Flick a effectué plusieurs changements par rapport à l'équipe qui avait disputé la rencontre face à Valence en Liga, samedi dernier.

João Cancelo est titulaire pour la première fois cette saison, aux dépens du jeune Xavi Espart, tandis que Jules Koundé joue à la place d'Eric García, suspendu.

Flick aligne Andreas Christensen dans l'axe de la défense à la place de Gerard Martín, tandis qu'au milieu Dani Olmo remplace Fermín López, et Karim Adeyemi joue à la place d'Anthony Gordon en attaque.

Malgré ces changements, le technicien allemand a préféré laisser le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, sachant que le joueur attend sa première apparition officielle en tant que titulaire.

Au milieu de terrain, Flick s'appuie sur un trio qui a mené la sélection espagnole au sacre lors de la Coupe du monde 2026, Pedri, Rodri et Olmo, tout en continuant de faire confiance à Raphinha au poste de pointe de l'attaque.

Le onze complet du FC Barcelone :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Jules Koundé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, João Cancelo.

Milieu de terrain : Pedri, Rodri, Dani Olmo.

Attaque : Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.