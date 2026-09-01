Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a exprimé sa grande satisfaction après la large victoire de son équipe face au Rayo Vallecano sur le score de 5-2, lors du match disputé lundi au stade Spotify Camp Nou dans le cadre de la troisième journée, soulignant que ce succès garantit à l'équipe de rester en tête du classement.

Selon le journal espagnol Marca, Flick a évoqué la première mi-temps en déclarant : « En première période, nous avons très bien joué, et nous avons eu une bonne réaction après avoir encaissé le but, ce qui peut arriver. »

À propos du contrôle du jeu, l'entraîneur du Barça a expliqué : « Dans notre stade, nous devons mieux contrôler le match et davantage garder le ballon. C'est notre mentalité et celle de certains joueurs de se projeter et d'attaquer, mais il est parfois nécessaire de ralentir le rythme du jeu. »

Concernant le rôle de Rodri, Flick a déclaré : « Il est là pour contrôler le match à certains moments, et il doit progresser car il n'est parmi nous que depuis quelques jours. Nous devons imposer davantage de contrôle car l'adversaire est très solide et possède de nombreux joueurs qui savent exploiter les espaces, en plus d'être redoutables sur les coups de pied arrêtés. »

Au sujet de l'arrivée de Gabriel Jesus, l'entraîneur allemand a fait l'éloge du joueur en affirmant : « Gabriel est un attaquant de très haut niveau, et il peut nous apporter beaucoup. Il revenait de blessure, et je pense qu'il va bien. Je lui ai parlé cet après-midi et il était surpris. J'aime son style et sa façon de jouer, il correspond à notre manière de jouer, c'est un excellent coup et un travail remarquable de Deco. »

Concernant les objectifs, Flick a insisté : « Le plus important est de récolter les trois points, nous avons bien débuté la saison. Nous avons joué une excellente première mi-temps face au Rayo Vallecano, et nous avons bien réagi après le premier but. Nous devons progresser à certains moments, car notre style exige de récupérer le ballon, et la récupération est plus facile lorsque nous avons la possession. »

À propos du marché des transferts, l'entraîneur du club blaugrana a commenté : « Je ne sais pas s'il y aura d'autres mouvements ou non. Je ne le crois pas, mais nous verrons ce qui se passera, et j'exclus qu'il y ait du nouveau. »

Concernant la performance de Raphinha, Flick a affirmé : « Bien sûr que j'attendais cette performance de sa part, c'est un joueur de classe mondiale, et je le veux toujours dans mon équipe, et porter le brassard de capitaine est une bonne chose pour lui. Aujourd'hui, beaucoup de choses se sont produites qui m'ont réjoui, car certains joueurs sont arrivés récemment et affichent un très haut niveau, et l'esprit de l'équipe est vraiment formidable. Nous devons progresser dans certaines situations et nous le ferons. »

À propos de Lamine Yamal, le directeur technique a exprimé son admiration en déclarant : « Je pense qu'il veut toujours progresser, et il en est capable. Je suis très content de lui, sa façon de jouer est tout simplement impressionnante, et il affiche des niveaux exceptionnels. »

Flick a également évoqué Gordon, en déclarant : « Il est très rapide et possède une bonne maîtrise du ballon, et aujourd'hui il a délivré deux passes décisives. Sa présence aux côtés de Karim, Rafa et Lamine nous confère une grande vitesse, et je suis très satisfait de ce qu'il apporte. »



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